Lo ’scandalo’ antenna La rabbia del manager: "Quel palo rovina i luoghi della mia infanzia"

"Quell’antenna è un atto di una inaudita violenza", dice Marco Morosini, 50 anni, creatore del brand di borse Brandina, quindi ha lavorato per Ferrari e Benetton. Ha la residenza al Boncio, sulle Siligate, "ma tutti i giorni da quando ero bambino vado a Fiorenzuola, perché è un luogo di pace. E lì voglio anche essere seppellito. Anzi suggerisco di fare al cimitero i loculi con una finestrella che guarda il mare".

Morosini si va ad aggiungere allo sdegno che si va sollevando. E ieri ha lanciato anche un appello attraverso i social: "Artisti di tutto il mondo unitevi...". Poi aggiunge: "Voglio fare una provocazione: bisognerebbe chiamare quei ragazzi dell’ultima generazione, per intendersi quelli che imbrattano quadri e statue tra la disapprovazione totale, affinché vengano ad imbrattare questa antenna che fa pensare all’arrivo dei marziani. Qui prenderebbero sicuramente solo applausi".

Secondo lei sarà spostata?

"Non credo, ne dubito molto. Perchè i titolari di Iliad hanno avuto tutte le autorizzazioni ed una antenna telefonica di quel genere tra acquistarla e montalarla, costerà fra tutto oltre 500mila euro".

Si arriva troppo tardi quindi...

"Il problema è capire chi ha dato i permessi e che tipo di progetto è stato depositato per ottenere l’autorizzazione. Capire anche se una antenna del genere quali problemi può arrecare sotto il profilo sanitario. E poi..."

E poi cosa?

"Stiamo parlando di una cosa impattante all’interno di un parco dove per muovere qualcosa, anche un mattone, devi avere venti autorizzazioni comprese quelle della Soprintendenza. Tutti i giorni si parla del San Bartolo, delle macchine che passano, dei motorini e di altre cose ancora, e poi si permette si fare una cosa del genere a Fiorenzuola. Sono allibito. Io ho una attività a Granarola che è di fronte ed è anche fuori dal parco: è un problema anche tagliare una siepe. Ieri mattina sono andato a Fiorenzuola è devo dire che sono tutti inferociti e li capisco perché lo sono anch’io che in quei posti ci sono cresciuto. Come me tante altre persone investono in quell’area per recuperare le case e farle tornare belle come una volta e poi uno si ritrova davanti agli occhi i marziani".

Colpa di chi?

"Non lo so, ma mi sembra impossibile che qualcuno possa aver autorizzato una cosa del genere. Siamo sicuri che sia tutto ok e che il progetto che è stato presentato sia lo stesso di quello che si sta vedendo ora? Una domanda che uno si deve porre. Posso fare una domanda? Quanti soldi hanno preso?".

Il Comune incassa 800 euro l’anno...

"Beh, non hanno nemmeno quella giustificazione. Perché se avessero preso un milione per poi mettere a posto un pronto soccorso, uno poteva anche farsene una ragione. Ma così che senso ha?".

Il problema era che non prendono i cellulari per chi va in spiaggia sotto Fiorenzuola...

E qui Marco Morosini sbotta: "Ma chi se ne frega se non ti prendono i cellulari in spiaggia. Uno che va li per godersi lo spettacolo pensa al cellulare? Allora vai in un altro posto. E’ come uno che va a fare una passeggiata in alta montagna e poi pretende di avere a disposizione la lavatrice...".

m.g.