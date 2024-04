Lo sciopero si allunga. Autobus: rischio disagi

In seguito all’incidente avvenuto alla centrale idroelettrica di Suviana, dove hanno perso la vita tre persone e dove risultano ancora alcuni dispersi, lo sciopero di quattro ore proclamato da Cgil e Uil previsto per oggi, è stato esteso all’intera giornata di lavoro e sarà quindi di otto ore per tutti i settori del privato. Tra le principali motivazioni della mobilitazione c’è infatti proprio il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, con la campagna "Obiettivo zero morti sul lavoro", battaglia per cui i sindacati sono già scesi in piazza circa un mese fa in seguito al dramma di Firenze, in cui a causa del crollo di una impalcatura in cantiere di un supermercato avevano perso la vita cinque operai. Questa mattina, oltre allo sciopero di otto ore, è previsto anche un presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura di Pesaro e Urbino.

Alle 10.30 si raduneranno infatti in piazza del Popolo e una delegazione di loro sarà poi ricevuta dal Prefetto, al quale saranno portate le loro istanze. "Abbiamo deciso di estendere lo sciopero ad otto ore per tutte le categorie e non soltanto per l’edilizia e per il settore del legno, come inizialmente previsto – dice Roberto Rossini, segretario della Cgil di Pesaro e Urbino –. Sono però esclusi da questa modifica tutti i settori legati ai servizi essenziali, come il settore dei trasporti, ad esempio".

Oggi, infatti, a causa dello sciopero indetto dalle sigle sindacali, potrebbero subire delle modifiche anche le corse di Adriabus: "Dalle ore 13 alle ore 17 di oggi, i servizi in partenza dai capolinea o stazioni terminali potrebbero non essere garantiti – scrive l’azienda –. Rimangono esclusi dallo sciopero i servizi per i disabili e i servizi scuolabus, che anche in questo caso sono comunque garantiti". Oltre alla tematica della sicurezza sul lavoro, Cgil e Uil scendono oggi in piazza anche per una riforma fiscale più equa "per la quale chiediamo – spiegano le sigle sindacali – una riduzione di tasse sul lavoro e sulle pensioni, tassando le rendite e combattendo l’evasione fiscale. Chiediamo inoltre un nuovo modello sociale di fare impresa – concludono Cgil e Uil spiegando le motivazioni della protesta – perché il lavoro dignitoso è il fulcro delle politiche economiche e sociali di questo Paese ed è dunque necessario mettere al centro salute, sicurezza e stabilità lavorativa".

Alice Muri