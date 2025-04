"Lo scorso 13 marzo all’età di 29 anni sono diventata grande"

Cari lettori, perdonate l’assenza delle ultime due settimane, ma da un giorno all’altro ho perso la mia penna. Non è facile scrivere ed è estremamente difficile raccontarsi; così mi sono presa del tempo per me stessa e per capire in quale direzione lasciar scorrere i pensieri. Non è stata una perdita di tempo, non ho ancora capito bene in che senso di marcia le riflessioni percorrono la mia testa, ma so per certo che sono adulta. Ebbene sì, alla veneranda età di 29 anni compiuti lo scorso 13 marzo, sono diventata grande.

All’improvviso tutti quelli che sembravano sogni sono diventati progetti di vita in realizzazione, pieni di responsabilità mischiate alla paura di non farcela, di sbagliare, di rimanere delusi, e chi più ne ha, più ne metta. La vita non è un gioco, ma quando si è piccoli la si vive con leggerezza ed innocente incoscienza. Poi arriva lo studio, che sembra essere una responsabilità insormontabile, il solo pensiero della parola ‘maturità’ o ‘esame di stato’ rabbrividiva. Da un giorno all’altro ti innamori, inizia la convivenza, poi arriva il matrimonio, il mutuo della casa e tanti altri impegni duraturi meravigliosi. Eppure se una volta c’era la mamma al tuo fianco pronta a consigliarti la cosa più giusta da fare nel miglior modo possibile, oggi il rischio di buttarti per la prima volta in qualcosa di sconosciuto te lo prendi tutto da sola. È andata come speravi? Bene, brava. È andata male? Amen, succede.

Tre settimane fa pubblicavo su Instagram la foto che ritraeva una me spensierata mentre spegneva le candeline. In mezzo ai vari commenti di auguri leggo: "Che bella Asia, sembri una ragazzina!". Ho letto stranita il commento a mia madre e lei: "Eh, quindi?" – beh mamma, io SONO una ragazzina – "No Asia, tu sei un’adulta". Ora capisco meglio i miei pensieri.

Asia D’Arcangelo