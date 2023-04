Lo scrittore Alberto Rollo presenta “Il grande cielo“ e incontra i cittadini

Domani alle ore 18,30 nel Giardino della Scuola dell’Infanzia di Canavaccio di Urbino (via Santa Maria Pomonte), Alberto Rollo presenterà “Il grande cielo. Educazione sentimentale di un escursionista“ pubblicato per la casa editrice Ponte alle Grazie.

Alberto Rollo, figura significativa della cultura italiana, è editore, scrittore, critico e traduttore. Tra gli autori che ha tradotto, si possono citare Jonathan Coe, Truman Capote e Henry James. Con il romanzo “Un’educazione milanese“ (Manni), è stato finalista al Premio Strega 2017. "Questa è la storia di un uomo di pianura e di metropoli che ha sempre guardato alla montagna per amor di valico, di salita, di cielo", scrive Rollo raccontando Il grande cielo. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Canavaccio, in collaborazione con il Festival Urbino e le Città del Libro. Apriranno l’incontro i saluti delle associazioni locali dedicate al cammino e alle escursioni: Gianluca Dormicchi per Natura Trekking Marche, Fabio Duro per Cai Sezione Montefeltro e Giuliana Carletti per il Circolo Culturale Pieve di Gaifa. L’autore dialogherà con Alessio Torino.