Lo Scudo blu della Croce Rossa per piazza del Popolo

Da ieri sera la nostra piazza del Popolo è sotto l’egida protettiva dello Scudo Blu della Croce Rossa. Il "simbolo internazionale di protezione dei beni culturali dai rischi dei conflitti armati" previsto dalla convenzione dell’Aja del 1954, è stato scoperto ieri sera all’angolo delle Poste che dà su via Branca. Così, il Comitato di Pesaro, concretizzando la campagna nazionale lanciata dalla Cri nel 2022 con lo slogan "Il futuro ha una lunga storia, proteggiamola" ha individuato tre monumenti su cui apporre lo Scudo protettivo internazionale. Dopo piazza del Popolo sarà la volta del Duomo e dei Musei Civici. La Croce Rossa fa bene al cuore, lo Scudo contro i rischi dei conflitti armati è solo una sfida e un monito che stride con le realtà di guerra che ci circondano ma costituisce anche un segno di speranza. La cerimonia di scopertura è stata preceduta ieri pomeriggio da un incontro nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale, con il salute del prefetto Emanuela Saveria Greco e una serie di interventi fra cui quello del presidente della Cri Rosario Valastro ("Tutelare la cultura significa proteggere l’identità di un popolo, la dignità di uomini e donne") e del presidente del Comitato di Pesaro Antonio Brancadori ("Siamo orgogliosi di portare avanti questa iniziativa in un anno significativo per la nostra città"). La quale città era rappresentata dal vicesindaco Daniele Vimini. A collaborare con la Croce Rossa, oltre alla Prefettura, sono stati il Comune, la Cna e il Centro servizi per il volontariato delle Marche. Da oggi lo Scudo Blu ammonisce che "il depauperamento o il danneggiamento di piazza del Popolo sarebbe una perdita per l’intera comunità". Naturalmente il pericolo non viene solo le bombe delle guerre. L’emblema sarà anche sul selciato accanto alla fontana, in una mattonella realizzata da Ceramiche Bucci.