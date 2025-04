Lo sfogo del governatore Acquaroli: "Se avessi dato ad Atim un Cda avremmo avuto una spinta in più"

"Se c’è una cosa che non rifarei? La scelta di non dotare l’Atim di un consiglio di amministrazione". A dirlo è il presidente della Regione Francesco Acquaroli, dopo oltre quattro anni di mandato dalla sua elezione. Acquaroli punta al secondo mandato. In una sorta di bilancio dell’operato il suo unico cruccio è la tanto discussa Agenzia Regionale per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche. Definito come un contenitore vuoto dall’opposizione, con il Pd e il Movimento 5 Stelle che ne hanno chiesto anche l’abrogazione dopo rilievi della Corte dei Conti e alcuni servizi di Report, su Atim la Regione non ha mai ammesso sbagli. Eppure la magistratura contabile, nella parificazione del rendiconto generale che c’è stato a settembre, aveva strigliato l’ente su Atim definendone la gestione "problematica" con una condotta dell’amministrazione regionale definita "elusiva dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio". Una gestione considerata poco trasparente anche da Report.

"Sono pignolo, ho creduto e credo in tutto quello che abbiamo fatto – premette Acquaroli – Poi si possono fare piccoli aggiustamenti, però credo nella scelta di aver messo in campo Svem (Sviluppo Europa Marche), Atim e Amap (Agenzia per Agroalimentare e Pesca). Per l’Atim io non ho voluto un cda – spiega Acquaroli – perché volevo che l’agenzia fosse meno politicizzata. Però un consiglio d’amministrazione avrebbe dato forse una spinta all’Agenzia che comunque ha prodotto risultati importanti sull’export e sulle presenze di turisti. Il rammarico è che se ci fosse stato un Cda, il rappresentante legale non sarebbe stato il direttore ma il presidente del cda e l’Atim avrebbe potuto avere un’impostazione diversa. In quel caso – prosegue Acquaroli – avrei potuto sentirmi responsabile se avessi sbagliato il presidente del Cda, così non mi sento responsabile di niente". Dalla relazione della Commissione interna voluta dalla giunta su Atim, secondo Acquaroli "non è emerso qualcosa di straordinariamente grave". La relazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti delle Marche e inviata all’Anac.

Sul fronte sanitario le liste di attesa sono ancora un problema ed è "giusto che il governo si dia gli strumenti per intervenire laddove la regione non garantisce il servizio – dice Acquaroli – E’ una polemica eccessiva quella scatenata dal Dpcm del ministro Schillaci perché se una Regione non è in grado di garantire i servizi ai cittadini lo deve fare lo Stato". Nelle Marche? "Le risposte le stiamo dando, una riduzione delle liste d’attesa c’è stata", ma ammette "la domanda resta enorme rispetto alla produttività che viene garantita, ma il miglioramento è netto". Rimane uno "scollamento" tra Cup e piattaforma. "Dobbiamo abbattere l’inappropriatezza della domanda con un filtro sul territorio che oggi ancora manca", ammette Acquaroli. Anche il presidente è in lista d’attesa. "Ho un problema di asma, devo fare accertamenti ma ho una ricetta bianca perché il mio medico non ritiene ci sia urgenza. L’appuntamento mi è stato dato tra quattro mesi e mezzo. Aspetto il mio turno".

