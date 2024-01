Lo sgambatoio di viale Risorgimento intitolato a Teresa Markt: "Era sempre qui con la sua Daisy"

Una cerimonia particolare nella giornata della ricorrenza di Sant’Antonio, protettore degli animali, in viale Risorgimento, nei pressi della stazione ferroviaria, per l’intitolazione dello sgambatoio "Il giardino di Teresa" in ricordo di Teresa Markt, una signora originaria di Trento, che abitava in via della Maternità, nel centro storico, purtroppo deceduta lo scorso aprile a soli 53 anni: lei, con il suo cucciolo di cane lupo, Daisy, frequentava lo sgambatoio. Tante le persone intervenute tra cui l’assessore Riccardo Pozzi e molti amici, uno dei quali ha letto una lettera: "Teresa per noi era un’amica sempre gentile, disponibile e dispensatrice di sorrisi contagiosi, pronta a dimenticare se stessa per sostenere chi ne aveva più bisogno. Teresa aveva spalle larghe e schiena dritta ad affrontare con risolutezza le difficoltà di cui la vita, spesso, ci puntella la strada. Ed è forse quell’immagine di donna così forte, tenace che rende inverosimile l’idea che non ci sia più. Oggi è un giorno complicato eppure se lei fosse qui adesso direbbe ‘Grazie a tutti di essere venuti ma adesso andate sennò si fa buio e mi preoccupo’. Teresa aveva quella capacità di entrare in punta di piedi nella vita delle persone. E oggi, in punta di piedi, ha deciso di andarsene come una carezza leggera che ti sfiora il viso e sembra sussurrarti con quel suo sorriso gentile e rassicurante: ‘Ciao a tutti, io vado; abbiate cura della mia adorata Daisy’".

Al riguardo la consigliera di quartiere, Francesca Matacena, una delle promotrici per l’intitolazione ha aggiunto: "Il quartiere Centro e i suoi abitanti hanno riscoperto questa bella area verde che è tornata a vivacizzarsi, a essere un luogo di ritrovo, dove amicizia e solidarietà si fondono alle buone azioni quotidiane tra vicinato. Sono i cittadini e gli amici di Teresa che hanno pensato alla targa e l’hanno realizzata. E oggi siamo tanti a testimoniare che qua si respira un’aria di gentilezza, di amore per gli animali e per la vita all’aria aperta. Com’era Teresa".

Ha concluso l’assessore Pozzi: "È un omaggio che dedichiamo a Teresa, una signora di Trento che aveva scelto di vivere a Pesaro. Scomparsa 9 mesi fa è riuscita, in poco tempo, a intessere amicizie frequentando gli sgambatoi insieme alla sua cagnolina Daisy. In tanti la ricordano con affetto e riconoscenza per essersi spesa nel desiderare e contribuire alla realizzazione di quest’area. Teresa la frequentava ogni giorno con il suo cucciolo di cane lupo e mettendo a servizio della collettività il suo amore per gli animali e il rispetto del giardino. È bello essere qui a ricordare il suo messaggio e a segnare ancora una volta lo spirito partecipativo della città e l’importanza del prendersi cura degli spazi pubblici".

Luigi Diotalevi