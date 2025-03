Lo sguardo di un pesarese su Lampedusa

Il pesarese Davide Lomma (in foto), autore e regista del documentario "L’ultima isola", incontra il pubblico per presentare la sua opera seconda, selezionata in più di 30 festival in tutto il mondo. Il film racconta di come otto amici – tra cui Linda Barocci, anche lei pesarese e testimone diretta di quella notte – hanno salvato, su una barca di 9 metri, 47 persone nella notte del 3 ottobre 2013 a Lampedusa. Una data ricordata come una delle più grandi tragedie nel mar Mediterraneo nel nostro secolo. Presente in sala con il regista anche Vito Florino, uno dei protagonisti e testimoni del naufragio, proprietario della barca che salvò tante vite. Il film sarà proiettato questa sera alle 21 al Cinema Giometti di Pesaro e domani alle 21 al cinema Giometti di Fano.