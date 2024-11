Lo sguardo fotografico è l’anima della storia

Si conclude domenica al Teatro Sperimentale il ciclo di lezioni “On art Pesaro. L’arte legge il mondo“: sul palco, Riccardo Falcinelli, celebre graphic designer che proporrà un’indagine sullo sguardo fotografico contemporaneo. Alle ore 11 dunque si terrà il quarto e ultimo appuntamento curato da Intesa Sanpaolo e Marsilio Arte per Pesaro Capitale italiana della cultura.

Dopo Stefano Mancuso, Chiara Valerio e Laura Pepe, Falcinelli parlerà di “Come si guarda un paesaggio. (Nature artificiali e artifici naturali)“, un’indagine sullo sguardo fotografico contemporaneo. "Ogni giorno migliaia di persone scattano foto dei luoghi che visitano o che colpiscono il loro sguardo – afferma Falcinelli – in vacanza, durante i viaggi, in luoghi esotici, ma pure in città. Orizzonti, cieli, spazi naturali, distese marine e stradali. Il paesaggio: uno dei generi più frequentati dalla pittura degli ultimi quattrocento anni. Certo, osservando una foto delle vacanze postata su Instagram forse non viene in mente di legarla a un bosco di Corot o a una montagna di Cezanne, eppure il dispositivo è simile. Anche perché il nostro sguardo fotografico è inevitabilmente condizionato dalle immagini che abbiamo visto, magari inconsciamente, inclusi i paesaggi che popolano i film o quelli nei musei. Ma come si guarda davvero un paesaggio? E qual è la differenza (se c’è) tra queste nostre foto contemporanee e quei luoghi del passato?".

A queste e altre domande Riccardo Falcinelli proverà a dare le sue risposte. Falcinelli è uno dei più apprezzati graphic designer italiani. Insegna Psicologia della percezione presso la facoltà di Design ISIA di Roma. Ha pubblicato vari libri con Einaudi. Per partecipare alla lezione, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, è richiesta la prenotazione al portale marsilioarte.it/mostre-ed-eventi/on-art/. sarà anche possibile seguire l’incontro in streaming, sempre sul sito di marsilioarte.it

"Il ciclo “On art“ – dicono gli organizzatori – è stato un’occasione per riflettere sulle interazioni tra arte, natura e tecnologia in piena sintonia con ‘La natura della cultura’, coinvolgendo il pubblico in un luogo magico come il Teatro".

Giovanni Volponi