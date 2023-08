Lo shopping come una volta Torna il Mercato antico dell’800

E’ iniziato il conto alla rovescia per la 25esima edizione del ‘Mercato Antico di San Rocco’, che domani e giovedì, dalle 19, animerà l’intero centro storico di Orciano, grazie allo straordinario lavoro della Pro loco e dei tanti volontari che collaborano con il giovane e intraprendente direttivo. Tutto, nel cuore del paese, tornerà come nell’800, con nobildonne dagli abiti sfarzosi, ma anche ‘popolani’ e artigiani dell’epoca, anch’essi vestiti secondo un prefetto rigore filologico, alle prese con le mansioni di tutti i giorni, tra giochi di una volta, ottima gastronomia e intrattenimento a tema, finché giovedì, intorno alla mezzanotte, un grande spettacolo pirotecnico saluterà gli ospiti e darà loro appuntamento all’edizione 2024. Per la Pro Loco di Orciano, il ‘Mercato Antico’ si inserisce nel cuore di una vivace stagione di eventi e iniziative portata avanti per la promozione del territorio, tra le quali una scuola di cucito di abiti dell’800, grazie alle maestre sarte Luisa e Silvana, che hanno trasmesso alle allieve i segreti del mestiere e la loro passione per questa epoca di bellezza. E proprio la collaborazione con tanti cittadini è uno dei segreti del successo della Pro Loco e delle sue proposte.

s.fr.