’Lo Sparo’ di Tarsi sul palco di Cagli Una storia di coraggio

Oggi alle 21 al Teatro Comunale di Cagli va in scena "Lo sparo" di Giacomo Tarsi. Ad allestirlo il T.A.M. Teatro Alte Marche che è una giovane compagnia teatrale, nata poco prima della grave alluvione del 15 settembre che ha colpito il nostro territorio e fondata da Francesco Brunori, Giacomo Tarsi e Lucia Bianchi. E’ impegnata nella promozione sociale della cultura e delle arti sceniche nel territorio delle Alte Marche dove ha sede. Lo spettacolo "Lo sparo" tratto da "Uomini e Topi" di John Steinbech attraverso la storia di George e Lennie, due braccianti americani del primo novecento, è ispirato alla loro amicizia e dal desiderio di rivalsa nei confronti di una società che non crede in loro e che considera uno stolto chiunque abbia un sogno. Quello di George e Lennie è creare con le proprie forze un futuro migliore, la storia di una generazione che è riuscita ad uscire dalla Grande Depressione che sconvolse l’America nei primi del novecento. Nel loro vagare per le sconfinate campagne dell’Ovest si imbattono in Ellen, la figlia di un grande proprietario terriero. Anche lei sta combattendo la propria battaglia in questo ambiente dominato dagli uomini.

Lo spettacolo racconta una storia di coraggio, in cui la voglia di riscatto dei protagonisti farà rimboccare le maniche, non solo per continuare a sopravvivere, ma per raggiungere i propri sogni.

b.t.