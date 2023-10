Lo spazio è a bilancio a cifre molto alte e non è alienabile

Una situazione non facile quella del padiglione d’onore della fiera di Campanara che è tornato nelle disponibilità dell’ente patrimonio Fiere, creato dalla camera di commercio per alienare gli immobili che non erano funzionali alle attività ell’ente. Un po’ come le quote dell’aeroporto di Fano che non si possono svendere perché si potrebbe ipotizzare una danno erariale. Stessa cosa con i mille metri quadrati di Campanara – anche un piano rialzato per gli uffici – perché questo lembo dell’antica fiera è a bilancio ad una cifra molto elevata a fronte di prezzi di mercato che nel corso degli ultimi anni sono andati in picchiata. Un’area che potrebbe interessare l’imprenditore Mauro Tomasucci che ha preso possesso degli altri capannoni espostivi per organizzarvi un centro logistico, ma a cifre ben inferiori a quelle messe a bilancio dall’ente fiera. Questo perché l’ingresso d’onore è stato al centro di una profonda rivisitazione estetica. Per cui per evitare una eventuale chiamata in causa per un possibile danno erariale ora si sta mettendo in piedi questa ‘scappatoia’ per far rivivere, in piccolo, una fiera.