Lo Sperimentale accoglie Nada Attesa a Pesaro

Venerdì 3 marzo nuovo appuntamento di "Playlist Pesaro", nona rassegna della Città Creativa Unesco per la Musica nata su iniziativa del Comune di Pesaro e dell’Amat. Il Teatro Sperimentale accoglie alle 21 Nada e il suo "La paura va via da sé se i pensieri brillano tour", dal titolo dell’ultimo album. Le iconiche canzoni d’amore di questa artista hanno lasciato un ricordo indelebile in intere generazioni. "La paura va via da sé se i pensieri brillano" è il nuovo lavoro dell’artista pubblicato lo scorso 7 ottobre che arriva a tre anni dal precedente disco di inediti "È un momento difficile tesoro". Nada, una delle voci più importanti della musica italiana, prosegue nel suo personale viaggio artistico e "La paura va via da sé se i pensieri brillano" è un importante tassello nel suo percorso.

Cantante, attrice, scrittrice. In una sola parola: artista. Questa è Nada. La sua determinazione nelle scelte artistiche e nella loro indipendenza, la ricerca del creativo e appagante ostinatamente controcorrente è diventata una delle caratteristiche della sua arte. Le collaborazioni e le esperienze maturate di una carriera come la sua sono tantissime. Musica, teatro, televisione, scrittura. Nella lunga carriera musicale ci sono le partecipazioni a molti Sanremo, le canzoni in cima alle classifiche e i progetti artistici che hanno ottenuto riconoscimenti importanti. Ha composto alcuni dei grandi successi italiani divenuti internazionali, come "Amore disperato" e "Senza un perché", quest’ultima riscoperta grazie all’inserimento all’interno della colonna sonora della serie Tv "The Young Pope" di Paolo Sorrentino, un successo mondiale distribuito in oltre centoquaranta paesi. Con la pubblicazione di 5 libri, Nada si è imposta anche come scrittrice sensibile e schietta. La sua vita è diventata prima il romanzo "Il mio cuore umano", poi un film, "La bambina che non voleva cantare" con la regia di Costanza Quatriglio, trasmesso da Rai 1 nel 2021 con grande riscontro di pubblico e critica. Info. 0721 387548.

b.t.