Lo Sperimentale apre alla danza

Domenica si arricchisce di un nuovo appuntamento "L’estate spettacolare" della città di Pesaro. Al Teatro Sperimentale alle 21 è in scena la danza di Virgilio Sieni con "Solo Goldberg Variations", spettacolo sulle musiche di "Variazioni Goldberg" di Bach, organizzato dal Comune di Pesaro con l’Amat. "Solo Goldberg Variations", danzato dallo stesso Sieni accompagnato al pianoforte da Andrea Rebaudengo, rappresenta il manifesto dell’arte coreografica dell’artista tra i più apprezzati della scena italiana, emblema delle sue ricerche sul corpo e sui linguaggi della danza e dell’arte, sempre protese a oltrepassare gli approdi formali e le codificazioni. In questo lavoro la musica di Bach definisce una metrica e un’architettura immateriale in cui il danzatore si iscrive attuando un continuo ripensamento del corpo e accennando a un articolato percorso di figure prostrate, tratte dall’arte italiana dal ‘300 al ‘600. Il corpo assimila le immagini del passato e diviene la soglia attraverso la quale riflettere sul futuro. Un viaggio del gesto da una figura all’altra, negli intrecci e i chiasmi, attraverso risonanze e svelamenti dell’opera d’arte.

b.t.