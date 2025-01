Lo spettacolo “Preludes“ viene sostituito. Il 7 febbraio si sarà “Dear son“

A causa dell’infortunio di uno dei protagonisti, lo spettacolo “Preludes“ in programma al Teatro Sanzio nell’ambito della stagione il 7 febbraio sarà sostituito con “Dear son“, coreografia di Simone Repele e Sasha Riva, su musiche di Gino Paoli, Claudio Villa, Fabrizio de Andrè, Ólafur Arnalds e Arvo Pärt. “Dear son“ è uno spettacolo di grande fascino e capacità comunicativa che invita il pubblico a riflettere sulla fragilità della vita e sulla forza dell’amore familiare, anche nei momenti più bui della storia, uno spettacolo di danza che esplora l’incommensurabile dolore provato dai genitori di fronte alla perdita del proprio figlio nel contesto della guerra. I biglietti degli abbonati per il vecchio spettacolo rimangono validi per il nuovo.