Lo spettacolo Sfreccia la Mille Miglia le regine senza tempo che sanno ammaliare

di Giorgia Monticelli

Un museo viaggiante con auto d’epoca di estrema rarità ma anche super car di nuova generazione. La Mille Miglia (nata da un punto di vista agonistico nel 1927 e poi interrotta nel 1957 per un grave incidente che costò la vita a 9 spettatori e ai due piloti) non si è fatta mancare proprio nulla e ieri mattina, nella tappa pesarese che ha incluso due pit stop per il controllo timbro: uno in piazza del Popolo e l’altro a piazzale della Libertà. Si sono presentate 420 macchine d’epoca che già dalle 8.30 del mattino hanno iniziato a sfilare per le vie della città con turisti e cittadini, grandi e piccoli, ai lati delle strade pronti per sventolare le bandierine "1000 Miglia".

Argentini, australiani ma anche tedeschi e americani. Provenivano da tutto il mondo i partecipanti per l’edizione 2023, che hanno guidato fino alla meta, a Roma. "Una bellissima esperienza, anche se con un po’ di pioggia – dice il co-pilota argentino Nicolas Lara, a bordo di una Fiat 508 s Balilla Coppa d’Oro del 1934 –. Ora proseguiamo verso Roma passando per Ascoli Piceno e Rieti".

Avevano un adesivo a sostegno delle Marche e dell’Emilia-Romagna – per via dei recenti episodi riferiti all’alluvione - attaccato nel retro dell’autovettura i due automobilisti Antonio Rossi e Romano Bracci, rispettivamente di Brescia e Milano, che guidavano una Bmw 328 del 1937. "Sempre contenti di esserci e di guidare attraverso l’Italia", dicono i due.

Un’iniziativa che nasce come una gara ma che negli anni si è trasformata in una vera e propria sfilata d’auto d’epoca che fa sognare il pubblico, con una selezione proibitiva che prevede una spesa per i partecipanti dai 12mila fino ai 67mila euro.

La corsa proseguirà fino a sabato, passando per Milano e si concluderà poi a Brescia.