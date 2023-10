Lo spettro incompiuta. E ora Casa Vuelle è in mezzo al guado:: "Mancano 2,5 milioni"

"Grande confusione sotto il cielo, ma la situazione è eccellente". Inevitabile citare Mao Tse Tung dopo la conferenza stampa a Casa Vuelle e più in generale nell’area della piscina di via Togliatti. Da una parte la convocazione Vuelle della stampa dopo la presentazione del match di domenica con Venezia del coach Maurizio Buscaglia. Dall’altra l’avvio dei lavori di preparazione per il cantiere della cittadella del Basket con palestra Coni proprio in faccia alla ex-piscina Pentathlon. Nel mezzo il grido d’allarme, peraltro nemmeno troppo rumoroso, di una persona perbene come il presidente di Casa VL, Luciano Amadori: "Dobbiamo dire le cose come stanno: i lavori per il completamento dell’impianto Facchini dovevano essere già cominciati, ma siamo ancora in un punto di stallo".

Forse non era nemmeno questo il vero obiettivo di Amadori, ma tant’è: "Ho sentito una dichiarazione in Tv, ieri sera, che ci sarebbero dei problemi – aggiunge – per reperire i fondi necessari al completamento. Sapete benissimo che il sindaco aveva detto chiaramente che quei soldi ci sarebbero stati. Abbiamo partecipato a questo bando perché ci era stato detto che 2,5 milioni di euro c’erano. Garantiti pubblicamente dal Comune. Adesso ci dicono che ci sono problemi...". Sarà un caso ma quei fondi promessi non ci sono più da tempo. Da quando in particolare la Fip ha destinato a Pesaro 4 milioni di euro con i fondi Pnrr per realizzare il centro federale. Per il quale sono appena cominciati i lavori preliminari. La palestra sorgerà proprio davanti alla piscina scenario della conferenza stampa. Il dato di partenza appare chiaro: la palestra si farà coi 4 milioni, ma la “Facchini“ rimarrà un’incompiuta. Lo sconcerto di Amadori appare comprensibile.

Mentre la sera precedente in televisione Franco Arceci, nel rispondere alle domande su Casa VL aveva detto con sincerità e serietà: "I soldi per il completamento dell’impianto della Facchini ancora non ci sono. Vanno trovati". Al sindaco pare sufficiente che si costruisca la prevista palestra Coni, destinata sulla carta agli allenamenti della Vuelle. Mentre Amadori sottolinea il fatto che è stata Casa VL a trovare la società di gestione della piscina: "Abbiamo trovato un anno fa un gestore adeguato per la piscina, ne avevamo parlato con il presidente del Coni Malagò, risolvendo anche i problemi della Federazione Pentathlon. Il progetto di completamento prevede spazi per Fisioclinics, per una palestra, per un bar-ristorante e per la sede della società con club house. Ma se non si parte...".

In realtà la conferenza stampa doveva servire per far esprimere a Luca Bosi, presidente di Nuova Sportiva, società ferrarese che gestisce 14 impianti, tra cui nelle Marche quelli di Falconara e Fabriano, la soddisfazione di aver puntato su Pesaro: "Siamo molto felici di essere qui questa mattina. In un anno di gestione – dice il presidente Bosi – abbiamo ridato a questa comunità delle cose che mancavano. Grazie ad un impianto che invece può offrire molto. Noi abbiamo una gestione molto legata all’utenza che ci segue con soddisfazione". Utenza che ha superato le mille persone: "Stiamo lavorando tanto, anche con aperture per il nuoto libero dalle 6,45 alle 8. Abbiamo tante attività in crescita...". E anche il presidente Vuelle Ario Costa ci tiene a sottolineare i risultati raggiunti dalla piscina: "Mi pare un grande punto di partenza". Ovviamente anche Nuova Sportiva si attende il completamento dell’impianto: "Noi siamo reduci dalla stagione Covid dove il 35% delle società di gestione delle piscine sono saltate. Avere un impianto – aggiunge Luca Bosi – che ha il 30% della sua energia che va perduto per le molte parti strutturali incomplete pesa molto sui risultati di bilancio". Finirà la confusione sotto il cielo?

Luigi Luminati