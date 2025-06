“Lo sport che ci piace“, incontri con team albanesi

A Fermignano lo sport crea ponti internazionali: dal 6 all’8 giugno si svolgerà in paese un gemellaggio tra tre realtà locali, Us Fermignanese Calcio, Metauro Basket Academy e Dream Volley, e l’Associazione Juvenilia Albanese, proveniente dall’Albania. “Lo sport che ci piace“, questo il titolo dell’iniziativa, proporrà una serie di attività sportive e momenti di condivisione tra giovani atleti originari delle due Nazioni.

Si comincerà domani con l’arrivo dei ragazzi albanesi e con allenamenti congiunti nelle tre discipline (calcio, basket e pallavolo) dalle 17 alle 19, nelle rispettive strutture sportive. Sabato ci sarà una visita guidata a Urbino, di mattina, seguita da una nuova seduta di allenamenti insieme, dalle 15 alle 17. Alle 19.30, il ritrovo in piazza Garibaldi per i saluti istituzionali e una cena conviviale aperta a tutti i partecipanti. Domenica, dalle 9 alle 12, si svolgeranno dei tornei triangolari nelle varie discipline, con la partecipazione mista di atleti italiani e albanesi.

A seguire, premiazioni nel giardino del Palabivio e pranzo conclusivo. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fermignano, nasce con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come l’inclusione, l’amicizia internazionale e il rispetto reciproco attraverso la pratica sportiva e la conoscenza interculturale. Un’occasione speciale per il paese e per i suoi giovani atleti, che avranno l’opportunità di vivere momenti formativi dentro e fuori dal campo, consolidando legami che vanno oltre lo sport.

