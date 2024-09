Lo sport come inclusione per abbattere tutte le distanze

Inclusione e coesione sociale, sono le prerogative del progetto ‘Special’, rivolto alle ragazze a i ragazzi con disabilità, lanciato dall’Asd Della Rovere Calcio di Terre Roveresche e Mondavio, per ridurre le distanze e abbattere le barriere attraverso lo sport. Un progetto in procinto di decollare di cui domani mattina, dalle 10 alle 12, si svolgerà l’open day al centro sportivo di San Michele al Fiume, dopodiché inizieranno le attività con cadenza settimanale, sempre nelle mattinate del sabato. Il sodalizio cesanense - che oltre alla prima squadra, iscritta al campionato di seconda categoria, e alla formazione ‘amatori’, vanta un settore giovanile con più di 200 atleti in erba – apre, dunque, le porte ai bambini e ai ragazzi diversamente abili, di entrambi i sessi.

E per farlo nella maniera più appropriata, ha stilato un programma che consente un approccio attento e professionale. Lo staff è composto, infatti, dall’allenatore con la qualifica di tecnico educatore in disabilità Andrea Dominici, da un preparatore motorio e da un psicologo dello sport. Un insieme di figure che possono garantire a ogni singolo atleta l’ambiente giusto per vivere un’esperienza serena e gratificante. Il tutto, nell’ottica di offrire l’opportunità di giocare a calcio anche a chi difficilmente trova sul territorio questa possibilità.

"Garantire il diritto al gioco e al divertimento è la priorità del progetto – evidenzia mister Dominici a nome dello staff e della dirigenza del Della Rovere -. E al contempo crediamo fortemente che l’inclusione di questi giocatori e giocatrici sia un’occasione di crescita anche per tutti gli altri protagonisti della scuola calcio e della nostra realtà, dai bambini ai più grandi, e anche per gli allenatori e i genitori". Nell’Asd Della Rovere giocano già ragazzi di Terre Roveresche, Mondavio, San Lorenzo, Fratte Rosa e Monte Porzio e il progetto ‘Special’ è aperto ai diversamente abili di tutto il comprensorio. Per info e contatti si può accedere al sito www.dellaroverecalcio.com oppure chiamare i 380.4752575 e 333.3294309. s.fr.