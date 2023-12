Lo sport come mezzo di inclusione. Gli atleti paralimpici al Donati

Bellissima esperienza di inclusione il 12 dicembre scorso all’Istituto “Donati“ di Fossombrone dove, nell’ambito di un interessante progetto per coinvolgere gli studenti su queste tematiche, gli insegnanti hanno invitato gli atleti paralimpici protagonisti del libro “Non siamo normali“ scritto dalle nostre Elisabetta Ferri e Beatrice Terenzi. Marco Manzini e Chicca Mencoboni direttamente in aula magna e Lorenzo Marcantognini, collegato in video da Bologna (dove studia) hanno dialogato per due ore con i ragazzi delle terze e quarte classi del plesso scolastico che ha un ramo dedicato a chi vuole diventare assistente sociale: "Lo sport rappresenta un valido mezzo di inclusione per le persone diversamente abili – spiega la professoressa Lorendana Boffa, promotrice dell’incontro –. Volevamo che i nostri studenti sentissero dal vivo i racconti di chi è riuscito a ridare un senso alla propria vita grazie alla pratica di una disciplina sportiva".

Manzini, che è anche mental coach della Nazionale di para-taekwondo, ha motivato i ragazzi a credere in loro stessi, mentre la Mencoboni ha condiviso con gli studenti le sue battaglie istituzionali perché siano riconosciuti i diritti dei disabili. Quanto a Marcantognini, il fatto di essere quasi coetaneo dei ragazzi ha favorito una forte empatia, tanto che alla fine “Lollo“ ha promesso che tornerà dal vivo per un altro incontro. Nel corso della mattinata è stato dedicato anche un piccolo spazio al racconto della fondazione della Nazionale di basket sorde, al termine della quale una giovane studentessa sorda dell’istituto forsempronese ha preso contatti con il Dt Terenzi per poter svolgere attività sportiva.