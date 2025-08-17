"Lo sport e l’inclusione sono le mie priorità"

La Lega candida al consiglio regionale una professionista dello sport. E’ Annalisa Cornacchini, conosciuta in città sia per la sua storia sportiva (ha giocato in serie A con la squadra cittadina) sia come imprenditrice commerciale nel negozio di famiglia. In consiglio regionale, il cavallo di battaglia di Cornacchini sarà proprio lo sport. "L’attività sportiva – afferma – abbatte le barriere, favorisce l’inclusione e incentiva turismo, economia e lavoro. Ne è un esempio concreto l’evento di dicembre che organizza la Virtus Volley: le squadre che vi partecipano riempiono gli alberghi di Fano, Pesaro e provincia". E proprio per favorire sempre di più l’attività sportiva servono, secondo Cornacchini, "impianti adeguati: l’attività sportiva è fondamentale per la salute delle persone. La Lega a Fano ha già messo lo sport al centro dell’amministrazione cittadina con azioni concrete e progettualità a medio e lungo termine alle quali vorrei dare il mio contributo. Inoltre è forte il senso di squadra in questo gruppo di amministratori con il fondamentale riferimento dell’onorevole Mirco Carloni, dimostrando quanto sia importante la filiera istituzionale e quanto sarà decisivo riconfermare il presidente Acquaroli". Proprio Carloni ha ricordato i 150mila euro finanziati per la progettazione della palestra all’ex Mattatoio, mentre l’assessore Alberto Santorelli ha fatto notare come siano passati "40 anni dalla costruzione del PalaAllende, l’ultima struttura sportiva realizzata a Fano". Alla presentazione, il segretario della Lega Fano Alessandro Brandoni e i candidati Enrico Rossi e Dario Andreolli.

Anna Marchetti