"Lo sport giovanile è un presidio contro il degrado"

Gentile lettore, nonché sportivo e storico dirigente del Coni, non credo che quella di don Ciotti sia stata una dimenticanza, quando pensava ai tanti meccanismi virtuosi da innescare per diffondere il sentimento della legalità c’era per forza anche lo sport giovanile. Ascoltare ogni tanto uno come don Ciotti, e non necessariamente solo dei preti, dovrebbe essere un esercizio civico da mettere in calendario. Chiaro che quando parla di mafia, fra l’altro ingigantita negli anni anziché in fase di restringimento, non basta un’ovazione per combatterla, ma per ciascuno che ascolta dovrebbe costituire un piccolo esame ci coscienza sui comportamenti privati e pubblici messi in atto nella nostra vita di tutti i giorni. Lo sport giovanile, fra l’altro, soffre da decenni di un malinteso micidiale. Lei che è stato a lungo dirigente sportivo, nonché atleta militante, quante volte in vita sua ha sentito parlare dell’immancabile connubio fra sport e scuola? Non può definirsi "mafioso" un modo di pensare che ripete lo stesso ritornello per mezzo secolo senza quasi nulla cambi? Lo sport giovanile autentico è quello scolastico. Non se ne può più di miniatleti che a dieci anni conoscono dieci schemi e non sanno dare un calcio decente frutto del suo talento e non delle tecniche del suo tecnico.