Lo sport marottese ha dato l’addio a Festus

Un abbraccio immenso, commosso e commovente. La grande chiesa di Sant’Agostino, a Mondolfo, si è riempita, ieri, per l’estremo saluto a Festus Nortey, il 31enne di origine ghanese cresciuto nella città a balcone sul mare, dove vivono ancora i suoi genitori e il fratello, morto all’alba di domenica 9 luglio in un incidente stradale avvenuto su una provinciale del casertano. In tantissimi, soprattutto giovani, si sono stretti intorno alla mamma Rosina, al babbo Samuel, al fratello Reindorf e agli altri parenti del giovane, molti dei quali arrivati appositamente dall’estero.

A seguire il rito, celebrato dal parroco don Emanuele Lauretani, anche Matteo Bertini, vice allenatore della nazionale italiana di pallavolo, marottese, amico sia di Festus che del fratello Reindorf. "Nel Vangelo – ha detto il sacerdote, dopo aver letto la parabola della resurrezione di Lazzaro – emerge che Gesù era legato da profonda amicizia sia a Lazzaro, che alle sorelle Marta e Maria. Le lacrime di Cristo prendono vita, non sono sterili come le nostre. La sua voce scuote il regno di morte ed è per questo che oggi portiamo Festus da Gesù, perché Festus sia partecipe della sua vita e della resurrezione". Parole di fede e di speranza, che hanno donato un po’ di sollievo al cuore dei tanti che faticano a darsi pace per l’ennesima tragedia che ha avuto come protagonista un giovane. Che ha saputo fare breccia, con i suoi sorrisi e la generosità, nel cuore di tanti, se è vero com’è vero che la raccolta fondi organizzata dagli amici per sostenere la sua famiglia in una settimana ha superato i 23mile euro, frutto di oltre 800 donazioni.

Fra i tanti presenti al rito anche gli ex compagni della squadra di calcio ‘Maroso Mondolfo’, nella quale dal 2014 al 2018 Nortey ha militato come portiere della prima squadra, per poi svolgere, fino al 2020 (quando si è trasferito per lavoro in Campania) il ruolo di preparatore degli estremi difensori. Erano circa le 5,30 di domenica 9 luglio quando la Fiat 500 L di Festus si è scontrata con un furgone. A bordo dell’auto, oltre a lui, c’erano tre suoi amici, uno dei quali, 26enne, è morto il giorno dopo.

Sandro Franceschetti