Lo sport si fa leggenda Quei “Baci Olimpionici“

A un anno dai Giochi Olimpici di Parigi (venerdì 26 luglio 2024), la presentazione di un libro ci proietta al grande evento francese. È firmato da Valerio Piccioni, giornalista della Gazzetta dello Sport che ha seguito otto Olimpiadi. Lo fa narrando amori che hanno fatto la storia dei Giochi. “Baci Olimpionici, storie d’amore e di medaglie d’oro“ (Zolfo Editore) è l’occasione per anticipare il 33° appuntamento. Valerio Piccioni scrive con delicatezza perché lui lo sport lo vive: è un podista appassionato che ha inventato la “Corsa di Miguel“, dedicata a Miguel Benancio Sánchez, maratoneta e scrittore argentino, sequestrato da una banda paramilitare la notte tra l’8 e il 9 gennaio 1978. Aveva 25 anni. Non fu ritrovato, finì desaparecido. Il 21 gennaio di ogni anno, Roma ospita la Corsa di Miguel.

Baci Olimpionici è il titolo del libro che racconta tante storie: Glenn e Leni. Ma anche Emil e Dana, Vera e Josef o Sue e Megan. Le Olimpiadi sono state anche dei grandi amori. Unioni diventate persino capitoli di storia. È così che qualche bacio scambiato fugacemente, per sigillare un traguardo storico, diventa protagonista. Tra le ingiustizie dei regimi totalitari, il sospetto del doping, morti tragiche e inaspettate, o la battaglia per i diritti civili e la parità di genere, le sette coppie di Baci Olimpionici ci tengono per mano in un viaggio fra la storia e i sentimenti, in cui a volte non basta vincere sul campo per essere felici. Nella sua prefazione, la giornalista sportiva Lia Capizzi scrive: "Questo libro vi avvolgerà in una varietà di atmosfere. Troverete il romanticismo di travolgenti baci vietati (dalla dittatura nazista), baci pieni di orgoglio ma giudicati sconvenienti, l’adorazione di una coppia plurimedagliata che deve sfidare spie e carri armati ma deve difendere i colleghi in odore di dissidenza, che rischiano di non poter gareggiare, i dubbi dello sport pulito e le storture dei regimi che utilizzano le vetrine come propaganda e ne occultano le vergogne. Il libro di Valerio Piccioni vale come un romanzo storico". Atmosfere che si potranno vivere domani alle 21 alla Biblioteca San Giovanni con l’autore, Camilla Cataldo e Luciano Murgia.