Lo sport sì, ma inclusivo: tutti i progetti per non escludere nessuno

Successo di pubblico per l’iniziativa organizzata da Europa Verde e SI e coordinata da Luigi Tagliolini sulle sfide che dovrà affrontare la nuova amministrazione in campo sociale e sportivo. Sono emerse proposte e progetti per un futuro che coinvolga enti pubblici, aziende private, associazioni sportive e di volontariato per permettere a tutti, nessuno escluso, il diritto allo sport e inclusione. Saluto del candidato a sindaco, Andrea Biancani e dell’assessora Maria Rosa Conti che hanno fatto riferimento alle problematiche ambientali e ai problemi sociali quali la povertà, il bullismo, la diversità e la violenza che troveranno un nuovo percorso nel programma. E’ intervenuta la campionessa Anna Maria ’Chicca’ Mencoboni che ha portato la sua esperienza di atleta paralimpica sempre disponibile a sostenere le problematiche che ostacolano i cittadini con abilità speciale spesso emarginati per carenza di strutture adeguate e di fondi. "Il legame tra sport e ambiente per raggiungere gli obbiettivi di sviluppo sostenibile è cruciale. La pandemia, la crisi energetica e le guerre hanno aggravato la situazione, promuovere lo sport per tutti è una priorità sociale, e porta benessere e inclusione. Riqualificare le infrastrutture sportive poco utilizzate, offrire tariffe accessibili, promuovere eventi sportivi sostenibili, favorire la gestione ai promotori può contribuire a costruire una società dove tutti sono partecipi. La collaborazione tra industria dello sport, atleti, tifosi, comunità ed enti locali è fondamentale per raggiungere questi obbiettivi". L’assenza di Massimo Domenicucci per problemi personali è stata colmata, in rappresentanza di Piattaforma solidale, da Sara Domenicucci e dalla sempre presente Enrichetta Gorgoroni in carrozzella. Sono intervenuti Roberto Novelli, vice presidente Cip Marche; Adriana Fabbri, segretaria provinciale di Europa Verde; Cristina Paci presidente associazione XFRAGILE Marche; Eleonora Bartolucci; Barbara Agostinis e Dalibor Cvejic.

Luigi Diotalevi