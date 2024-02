Lo Sporting verso la ricostruzione. Altri due cambi di proprietà in arrivo

Sono stati diversi nel corso dell’ultimo anno i passaggi di mano nell’ambito alberghiero. Ma sembra che il settore sia ancora in piena evoluzione perché vengono annunciati altri due cambi di proprietà: uno rientra nell’elenco delle strutture chiuse da anni ed un altro invece ha lavorato fino all’estate scorsa.

Dopo la riapertura del Vienna, che è stato trasformato dalla famiglia Bianchi in condhotel, si è vicini alla partenza dei lavori anche di un’altra struttura e cioè l’hotel Sporting lungo via Nazario Sauro perché la proprieta, che fa capo all’imprenditore Enzo Cammillini, ha già superato il primo step per ottenere il via libera alla ricostruzione di questo hotel fronte mare. Fra l’altro una struttura che ha l’edificazione nell’area che attualmente ospita la piscina. Anche in questo caso una parte resta come struttura alberghiera mentre gli ultimi piani dello stabile diventano appartamenti che verranno ceduti sul mercato.

Altra situazione che è in corso d’opera è la taverna Bruscoli nell’area portuale, perché l’autorità di sistema del mare Adriatico di Ancona ha in corso ormai da un paio di mesi una trattiva con l’agenzie delle Dogane. Trattativa che se si chiude, andrà a liberare tutta l’ex caserna della Finanza lungo via Cecchi angolo via Calata Duilio, di proprietà della famiglia Berloni, e dove è possibile costruire appartamenti per civile abitazione.