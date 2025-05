Lo squillo che scatena la furia. L’amante chiama al telefono Ana e il marito geloso inizia a colpirla

"Io proverò a riconquistarti". È uno dei messaggi d’amore scritti alla moglie dal 55enne Ezio di Levrano pochi giorni prima di ucciderla. Ma la notte dell’omicidio una videochiamata ricevuta dalla moglie da parte del proprio amante avrebbe scatenato la furia: lei aveva appena confessato al marito che con l’altro la storia era finita. La vittima è Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, ammazzata nella sua casa di Saltara la notte tra il 6 e il 7 settembre scorso con 8 coltellate sferrate dal marito.

Ieri mattina il 55enne è stato ascoltato per 4 ore in tribunale a Pesaro nel corso di un interrogatorio richiesto dal difensore, l’avvocato Salvatore Asole. I figli della coppia di 7, 13 e 15 anni, presenti in casa la notte del delitto, erano invece stati ascoltati in incidente probatorio a dicembre. Le indagini sono state chiuse pochi giorni fa e il reato contestato è quello di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi ma non dalla premeditazione.

Nel corso del lungo interrogatorio ieri Di Levrano ha ricostruito i momenti salienti della notte in cui si è consumato il delitto rispondendo alle domande del pubblico ministero Irene Lilliu. Ana Cristina, in base al racconto fornito dall’uomo ieri in aula, era rientrata a casa intorno alle 18,30. Quello stesso giorno, poche ore prima di ammazzarla, il marito le aveva inviato messaggi d’amore e alcune poesie e avevano programmato, per i giorni seguenti, di andare a cena fuori in un ristorante di sushi della riviera. Tra i due i rapporti erano tesi da anni, lei aveva denunciato il marito per maltrattamenti e l’uomo a sua volta ha raccontato di essersi più volte rivolto ai carabinieri e ai Servizi sociali per segnalare comportamenti giudicati assenti da parte della moglie. I bambini in quel momento non erano presenti in casa.

I due hanno iniziato a parlare e l’intento era quello di ricucire un rapporto dopo che, pochi giorni prima, lui aveva scoperto che la moglie aveva iniziato una relazione extra coniugale con un coetaneo della zona che le era stato presentato da un’amica. Hanno iniziato a bere e a consumare droga e questo è quanto emerge anche dall’esame tossicologico effettuato sul corpo della donna e su Di Levrano. Una conversazione riconciliante che, secondo quanto ricostruito ieri in aula, è terminata poco dopo quando Di Levrano se ne è andato a dormire per smaltire gli effetti dell’alcol e della droga. Lei è uscita di casa ed è stata fuori fino alle 23. Nel frattempo, anche i figli minori sono rientrati a casa e sono andati a dormire nella loro camera.

Ed è a questo punto che si è scatenata la follia. Lui ha raccontato di essersi svegliato al rientro della moglie e lei lo ha rassicurato che con l’altro la storia era finita. In quel momento, però, il cellulare di lei si è illuminato per una videochiamata in entrata da parte dell’amante. Di Levrano se n’è andato in camera e ha raccontato di aver sentito parlare lei al telefono in quella che gli è sembrata una discussione molto accesa. Secondo quanto riferito dal 55enne ieri in aula quella chiamata è stata fatale e, accecato dalla gelosia ma anche dall’alcol e dalla droga assunta ha sferrato le 8 coltellate senza ricordare, esattamente, nemmeno il numero di colpi inferti sulla moglie. I bambini erano in camera e il primo ad accorrere, poco dopo l’aggressione, è stato il maggiore che rivolgendosi al padre gli ha chiesto, scioccato: "Papà, che cosa hai fatto?".