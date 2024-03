Lo “Stabat Mater“ in Duomo per prepararsi alla Pasqua

Torna anche quest’anno l’appuntamento quaresimale promosso dalla Cappella Musicale e dalla Parrocchia della concattedrale di Urbania, assieme all’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado da titolo “Stabat Mater“ – elevazione spirituale in preparazione alla Settimana Santa – VIII edizione. L’evento si svolgerà nella concattedrale in piazza del Duomo domenica 17 alle ore 21.

"Con il proposito – spiega l’organista Lorenzo Antinori – di offrire al pubblico un’iniziativa volta a vivere al meglio il tempo di passione ed il triduo pasquale che si stanno avvicinando, ogni anno si attinge al repertorio della grande musica dedicata a questo particolare periodo liturgico, accostando all’arte anche una sentita riflessione spirituale sull’argomento".

Quest’anno la serata prevede l’esecuzione del grande affresco musicale delle “Sette Parole di Nostro Signore Gesù Cristo sulla croce“ composte da Antonio Roselli nella prima metà del XX sec. e tradizionalmente eseguite ogni Venerdì Santo nella basilica cattedrale di Cagli. L’esecuzione è affidata al coro polifonico “Città di Cagli“ diretto dal M° Stefania Cocco, con il M° Lorenzo Antinori all’organo. Le letture che guideranno gli ascoltatori in questo percorso saranno a cura di Clara Agostini, mentre don Antonino Maluccio (parroco della concattedrale) terrà una breve riflessione spirituale sulla passione di Cristo.

Ingresso libero.

am. pi.