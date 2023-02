Lo stendardo dell’Alberti salvato dal degrado

Un antico stendardo tornerà a raccontare la storia di Urbino, ancor meglio di prima grazie a un restauro che sarà effettuato a breve. Parliamo della tela dipinta nel 1438 da Antonio di Guido di Giovanni Recchi, noto come Antonio Alberti da Ferrara, che raffigura su un lato la Crocifissione e sull’altro i santi Giacomo e Antonio Abate, esposta nella Galleria Nazionale delle Marche.

Il lavoro, affidato al restauratore fermano Giacomo Maranesi, è stato finanziato dalle Scuderie del Quirinale in cambio dei numerosi e importanti prestiti che palazzo ducale ha fornito alla mostra “Arte liberata. Capolavori salvati dalla guerra“, ancora in corso a Roma. La storia dello stendardo è travagliata: fu realizzato come vessillo processionale per la confraternita di sant’Antonio abate di Urbino, che aveva sede nell’antico Pian di Mercato, in un oratorio dedicato anche a san Giacomo (da qui la presenza dei due santi). Quando nell’Ottocento il cardinale Giuseppe Albani fece costruire il nuovo palazzo e si creò l’odierna piazza della Repubblica, l’oratorio fu demolito e la confraternita inglobata da quella di san Giovanni Battista, nel cui oratorio di via Barocci oggi si trovano numerosi arredi legati a sant’Antonio Abate, tra cui una statua e una coppia di bassorilievi in terracotta che ritraggono i medesimi santi dello stendardo.

Quando intorno al 1860 venne creata la prima galleria urbinate, l’opera venne prelevata e portata nella prima sede di via Saffi, per poi passare dal 1883 a palazzo ducale, dove è tuttora esposta, anche se visibile solo dal lato della crocifissione. L’opera è una delle preziose testimonianze che l’Alberti ha lasciato in città, tra cui uno splendido polittico anch’esso oggi in galleria e diversi affreschi. Nel corso dei secoli, lo stendardo, tra l’altro incorniciato alterandone la funzione originale, è stato più volte restaurato secondo canoni non moderni e ha subito il degrado del tempo e dell’uso devozionale. Il restauro promette di eliminare i potenziali fattori di degrado e le interferenze visive attraverso la rimozione dei materiali obsoleti legati ai precedenti interventi, risanando le lacerazioni, distendendo il supporto e pulendo la pellicola pittorica. Non solo: quando tornerà a Urbino, approfittando anche del riallestimento del piano nobile del palazzo ducale, l’opera verrà allestita in modo da rendere visibili ambedue le facce dipinte.

Giovanni Volponi