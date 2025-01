"Lo stop al cantiere dell’Anna Frank non farà slittare la consegna"

"Invece di fare inutili allarmismi riguardo al cantiere della scuola Anna Frank – è la replica dell’assessore Pozzi all’attacco del centrodestra – sarebbe bastato chiedere semplicemente informazioni all’Amministrazione. Sul fronte dell’edilizia scolastica, sommando tutti i cantieri, stiamo gestendo 40 milioni di euro: mai abbiamo negato aggiornamenti sullo stato delle opere". L’assessore Riccardo Pozzi, nel chiarire le ragioni per cui il cantiere della nuova Anna Frank a Santa Maria delle Fabbrecce sia fermo da ottobre, stigmatizza l’accesso agli atti fatto dall’opposizione.

Sul cantiere Pozzi ribadisce quanto anticipato ieri sul Carlino: "Stiamo per approvare una “variante tecnica” – osserva l’assessore–. Ciò non farà aumentare né l’importo complessivo da 3,6 milioni di euro interamente finanziati dal Pnrr e non farà allungare i tempi di consegna, previsti per la primavera 2026. Al contrario consentirà le modifiche progettuali richieste alla Direzione dei lavori a seguito di assegnazione di un bando condotto dal Ministero dell’Istruzione. Si tratta di modifiche che possono avvenire in fase di cantiere e a cui daremo seguito, fatte le dovute valutazioni, entro breve.

I lavori poi, riprenderanno nel pieno rispetto delle milestones indicate dal Pnrr dando alla città, entro la primavera 2026, uno degli edifici più green, bello, innovativo e sicuro d’Italia. Una scuola al top dell’efficientamento energetico, che si inserirà perfettamente nel contesto ambientale circostante, il Parco San Bartolo. La variante tecnica non ha tempi e procedure delle varianti urbanistiche, ma si tratta di comuni modifiche progettuali".

A fronte della richiesta di accesso agli atti, fatta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia osserva: "Quando questa sarà soddisfatta e i consiglieri riceveranno la documentazione richiesta – conclude – i lavori all’edificio di Santa Maria delle Fabbrecce saranno ripartiti perché riprenderanno nel giro di breve tempo".