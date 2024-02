Lo storico Emilio Gentile e l’eredità di Paolo Volponi

“Oltre l’effimero“, la rassegna fra letteratura e sport ideata da Giuliano Martufi e promossa dagli assessorati comunali alla Bellezza e allo Sport in collaborazione con Pindaro Eventi, tiene più che mai fede al suo impegno con l’appuntamento di domani, secondo della serie – ore 17,30 nella Sala dell’Associazione industriali di Pesaro e Urbino di via Cattaneo a Pesaro –. In occasione dell’anniversario della nascita, l’incontro è dedicato allo scrittore e poeta Paolo Volponi, nato in Urbino il 6 febbraio 1924 e morto in Ancona nel 1994 e di cui ricorrono quindi il secolo della venuta al mondo e il trentennio della morte.

Difficile pensare ad una componente effimera nell’opera di Volponi, di certo fra i romanzieri più forti e importanti del Novecento, analizzatore profondo e appassionato dello scontro epocale fra società antica e industriale di cui ha sviscerato limiti e contraddizioni. Per dialogare domani su di lui e su uno dei suoi capolavori, “Il lanciatore di giavellotto“, non potevano essere scelti personaggi migliori per caratura, personalità e formazione culturale: Emilio Gentile, attualmente uno dei massimi storici italiani del Novecento con particolare riferimento al fascismo e dintorni e lo scrittore pesarese Paolo Teobaldi, con loro ci sarà anche Giuliano Martufi: "tre vecchi compagni di classe – dice una nota – che hanno frequentato il liceo “Mamiani“ negli anni Sessanta del secolo scorso". Uscito nel 1981, “Il lanciatore di giavellotto“ racconta la crescita di un adolescente di Fossombrone, durante l’epoca del fascismo: "i suoi rapporti non facili col padre vasaio – spiega un critico –, la dolorosa scoperta che la madre è l’amante di un gerarca fascista, l’impoetica scoperta del sesso nei modi e nei luoghi del tempo. La narrazione è sempre sostenuta dalla lingua ricca e immaginifica di Volponi".

L’impressione è che non sia affatto “effimero“ né occasionale l’incontro di domani fra i cent’anni di Volponi, un suo romanzo e tre antichi compagni di scuola fortemente acculturati che di quel romanzo sono stati lettori da angolature diverse. Ingresso libero.

f. b.