Lo StreetFood sbarca in città. Gusti da tutta Italia

Specialità regionali da tutta Italia e prelibatezze estere arrivano in città per quattro giorni, con la quarta edizione di Street Food Urbino. Organizzata da Asscom Urbino, associazione dei commercianti, con il supporto degli assessorati alle Attività produttive e alle Politiche giovanili, l’iniziativa porterà 18 stand a Mercatale dal 25 al 28 maggio. "Dopo la riuscita dell’evento di Capodanno, abbiamo voluto riproporre l’esperienza dello street food e lo facciamo soprattutto per la città, per le famiglie e per i giovani, quindi, oltre alla zona cibo attrezzeremo un’area bimbi, con gonfiabili, giochi e animatrici, e proporremo quattro esibizioni - spiega Federica Marini, di Asscom -. Inaugureremo l’evento giovedì alle 18, mentre negli altri giorni gli stand daranno da mangiare sia a pranzo, sia a cena. Avremo specialità, dalla bombetta pugliese agli arrosticini, cibo estero, come argentino e thailandese, e il food-truck più bello d’Italia, nato dall’idea di Antonio Peruzzi e Andrea Bartoccini: si chiama Rocket Truck, è un originale Airstream californiano del 1972, trasformato in cucina mobile specializzata in hamburger, fritti gourmet, bar caffetteria e produzione di dolci statunitensi, e ha conquistato il canale televisivo Food Network. Per quanto riguarda la musica, i concerti si terranno tutti alle 21, con l’inaugurazione affidata ai Radiobanda, mentre venerdì toccherà agli urbinati Elefunky, sabato ai One More Shot e domenica agli Zebratre". Contenta per i frutti della collaborazione con Asscom è Elisabetta Foschi: "Il nostro indirizzo è accogliere le iniziative d’intrattenimento avanzate da associazioni del territorio. Se lo facciamo con i privati, a maggior ragione lo facciamo se a proporlo è un soggetto urbinate, nella fattispecie Asscom, sia perché è una realtà cittadina, sia perché, come detto a maggio 2022, questo festival avrebbe dovuto fare da traino ad altri eventi in programma insieme a loro, come il Capodanno".

Nicola Petricca