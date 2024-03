Lo studio Renier ottiene la certificazione di ’Parità di Genere’

Renier associati è il primo studio professionale in Italia a conquistare la certificazione di Parità di Genere: riconoscimento attribuito la scorsa settimana dalla Regione Marche. Mentre si continua a parlare di pari opportunità lavorative ci sono imprese, come la Renier associati di cui fanno parte 80 professionisti dei quali l’81% sono donne, che sono già un passo avanti agli altri. "Credo che il riconoscimento ottenuto dal nostro gruppo – spiega l’amministratore delegato Enrico Maria Renier – possa essere un valido stimolo per altre imprese e studi professionali ad intraprendere simili percorsi di inclusione e parità. Tra l’altro le attuali discipline sui codici degli appalti riconoscono, a chi è certificato per la Parità di Genere, punteggi premiali negli avvisi e nei bandi di gara". "Siamo partiti – spiega Renier – dalla formazione del personale proprio sul tema della parità di genere, abbiamo introdotto processi di reclutamento che garantiscono trasparenza e uguaglianza di opportunità e promosso la flessibilità lavorativa sulla base delle esigenze individuali". Grazie anche alla certificazione di Parità Genere, Renier associati è finalista al premio per il miglior studio d’Italia nell’area "crescita e competenza", a Cernobbio, il 24 maggio, promosso da Forbes Italia ed Euroconference.