Lo stupratore e la ’tana’. Il casolare tra i monti. Una donna lo ospitava, lui coltivava marijuana

Si era messo a coltivare marijuana. Aveva in tasca 1800 euro e una buona prospettiva di guadagni facili. Fino a quando, domenica pomeriggio, i carabinieri lo hanno preso chiudendo ogni via di fuga a Federico Marcelli, 49 anni, pesarese, due condanne per stupro alle spalle per un totale di 10 anni e 4 mesi, evaso un mese fa dagli arresti domiciliari fuggendo con un suv Daihatsu Terios compratagli dalla madre due giorni prima. Quando i carabinieri gli hanno messo le manette ha esclamato: "Ma come avete fatto a trovarmi, chi ve lo ha detto che ero qui?" Era arrivato nelle campagne perugine un mese fa sistemandosi in una casa di campagna dove viveva una ragazza che gli ha dato ospitalità. Lui non si era mai mosso da lì dopo la fuga, attendeva che passasse il clamore e che nessuno più lo cercasse. Si sbagliava. Lo hanno cercato ovunque fino a quando i carabinieri di Pesaro e quelli umbri insieme ai vigili del fuoco hanno circoscritto un’area di 10 chilometri, l’approsimazione che può dare una cella telefonica, per andarlo a prendere. Ma non è stato così semplice. Scrivono in una nota i carabinieri: "Accertato il tipo di auto col quale si era allontanto, un piccolo suv, siamo riusciti a ricostruirne gli spostamenti dell’auto, verificando ogni telecamera posta sugli itinerari stradali, così avviando le battute di ricerca nelle aree di confine tra le Marche e l’Umbria, non escludendo le zone rurali, vista la tipologia di auto acquistata dall’uomo. Le indagini hanno riguardato anche le testimonianze di tutte le persone che avevano rapporti con l’uomo, al fine di setacciarne la vita e individuarne abitudini o luoghi di riferimento. Si è rivelato fondamentale l’utilizzo delle dotazioni tecniche dell’Arma dei Carabinieri insieme alla strettissima collaborazione tra i militari Pesaresi e quelli del Reparto Indagini Tecniche del R.O.S. carabinieri di Roma, riuscendo in questo modo a circoscrivere la zona di latitanza ad un’area di circa 10 km di raggio, nella provincia di Perugia, compresa fra i comuni di Gualdo Tadino e Valfabbrica. Da quel momento, i carabinieri con la collaborazione dei vigili del fuoco e delle polizie locali hanno attuato un monitoraggio capillare dell’area, analizzando progressivamente ogni luogo in cui il latitante potesse aver trovato ospitalità o riparo. Fino a quando, domenica scorsa, è arrivata l’individuazione di Marcelli nel piccolissimo abitato, in area rurale, ricadente nelle frazioni Cugiano e Pieve di Compresseto, del comune di Gualdo Tadino. Fatta irruzione nella casa, Marcelli non c’era. Era riuscito a nascondersi poco prima in una tenda mimetizzata nei campi. Anche la macchina utilizzata per allontanarsi da Pesaro è stata trovata, chiusa nel granaio sul fianco del casolare. Una volta fermato, all’uomo sono stati notificati il decreto di latitanza e l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Successivamente è stato trasferito nel carcere di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il possesso di droga (aveva una serra di stupefacente ndr). Oggi ci sarà l’udienza di convalida. Scrivono ancora i carabinieri: "Sono attualmente al vaglio della Procura di Pesaro le eventuali responsabilità di chi ha favorito la latitanza dell’uomo". La terza procura che indaga su quello che ha fatto Federico Marcelli è quella presso la Corte di Appello di Ancona, che gli contesta la latitanza dopo aver rotto il braccialetto elettronico.

L’uomo, già condannato nel 2016 alla reclusione di 4 mesi per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della convivente, doveva espiare la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni commessi nel 2021 nei confronti della nuova compagna ma era stato condannato anche a 6 anni di reclusione, per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti di una terza donna con cui aveva convissuto.

ro.da.