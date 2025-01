Lo trovano con la droga, giovane arrestato

Arrestato ad Urbania un 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti. Quella che doveva essere una semplice notifica, attività ordinaria per una pattuglia impiegata nel controllo del territorio, si è trasformata in una brillante operazione per i Carabinieri della Compagnia di Urbino.

Nella mattinata di lunedì scorso, durante la notifica di una sentenza emessa dal Tribunale di Urbino, che prevedeva anche la restituzione di alcuni oggetti (fra cui un telefono) sequestrati nell’ambito di un vecchio procedimento penale, i militari della Stazione di Urbania hanno arrestato un 25enne per detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento, inizialmente finalizzato alla sola notificazione di atti giudiziari, ha preso una piega diversa quando i Carabinieri hanno notato che l’uomo appariva visibilmente agitato e nervoso. Tale atteggiamento ha spinto i militari a decidere di perquisire l’uomo e la sua abitazione.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno della camera da letto, un significativo quantitativo di droga. Nascosti in un cassetto di una scrivania vi erano due buste di marijuana per un peso complessivo di 84 grammi, tre involucri contenenti hashish, un bilancino di precisione e altro materiale normalmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato immediatamente sequestrato e l’uomo, al termine dell’udienza presso il Tribunale di Urbino, durante la quale è stato convalidato il suo arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alla vicenda sopra riferita, sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.