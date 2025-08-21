L’oasi felina è realtà. Cinquecento metri quadri a tutela degli animali

Code libere: è la neonata associazione che gestirà la nuova oasi felina dei comuni di Gabicce Mare e Gradara inaugurata l’altro giorno nell’area di proprietà comunale vicino al Campo quadro in prossimità dello spazio riservato agli orti. Grazie a un investimento complessivo di 45mila euro (30mila a carico di Gabicce, i restanti di Gradara) è stato realizzato uno spazio recintato di 500mq che permette ai due comuni di ottemperare alla legge regionale in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, nell’ambito della quale viene previsto l’obbligo di realizzazione delle oasi feline per il ricovero dei gatti abbandonati, feriti o in stato di malattia che si trovano sui due territori.

Un luogo dove possano essere visitati, curati e sterilizzati. Una serie di attività, svolte in collaborazione con i veterinari che prevede per il loro completamento anche un grande impegno da parte del volontariato. "Al momento siamo in sette, tutte donne – racconta Monja Mancini – presidente della nuova associazione - . Visto l’impegno che arriverà nei prossimi mesi, quando l’attività sarà a regime, teniamo le braccia aperte nei confronti di auspicabili nuovi arrivi di volontari. Noi mettiamo sul campo una grande passione. Sono di Cattolica e da anni seguo però i gatti randagi di Gabicce. Insieme a me un gruppo di amanti dei gatti anche di Gabicce e Gradara. Insieme facciamo un bella squadra". L’associazione ha in programma per i prossimi giorni la prima riunione per organizzare i turni di attività. "I gatti arriveranno nella struttura fra qualche settimana – spiega la volontaria - . Tra i compiti da svolgere oltre alla pulizia degli ambienti, anche l’organizzazione delle cure e il lavoro per seguire l’adozione di eventuali cuccioli. La struttura ospiterà infatti tutti i gatti che sono stati abbandonati e anche i randagi che sono stati feriti e che qui possono ricevere le cure necessarie".

Presenti all’inaugurazione i sindaci di Gabicce Mare e Gradara, Marila Girolomoni e Filippo Gasperi, che hanno espresso grande soddisfazione rispetto al completamento dell’intervento "che risponde alle esigenze del territorio e alle richieste di tanti gruppi di sostenitori dei diritti degli animali" - hanno dichiarato nel corso dell’inaugurazione - . "Siamo molto contenti della risposta di alcuni cittadini all’invito di formare un’associazione di volontariato per la gestione dell’oasi – ha detto invece l’assessora alla Tutela dei diritti degli animali Roberta Fabbri - . Con loro, il comune di Gabicce in qualità di capofila ha stipulato una convenzione per l’affidamento della gestione dell’oasi".

Beatrice Grasselli