L’obiettivo: costruire il secondo polo dedicato al padel

A distanza di un anno e mezzo dalla sua creazione (era il settembre 2021) lavora sempre a pieno regime il campo da padel di Pergola (il primo sorto nella Valcesano) realizzato dal tennis club ‘Bruno Melandri’ della città dei Bronzi, e l’obiettivo del sodalizio è quello di creare un secondo polo per questa disciplina di crescente interesse, costruendo campi coperti con strutture dotate di impianto fotovoltaico, arricchiti da una palestra e da un’area relax. "Il tutto - evidenzia il presidente del club Vittoriano Biagini – grazie al contributo di importanti sponsor, non solo della città di Pergola, ma anche del comprensorio e l’impegno dei nostri soci". Sui tempi di realizzazione del nuovo polo, Biagini puntualizza: "L’intenzione è di cominciare i lavori durante l’estate e terminare tutto entro il 2024. Speriamo di riuscirci, per offrire un’opportunità in più a chi risiede in questa porzione di alta Valcesano e desidera dedicarsi ad una pratica sportiva". Intanto, nel campo da padel attualmente disponibile al circolo ‘Melandri’ si svolgono con frequenza avvincenti tornei con la partecipazione di giocatori da diverse zone regionali. Nell’ultima competizione ad avere la meglio è stata una coppia di pergolesi: Claudio Spadoni e Lorenzo Zandri, che in una vibrante finale hanno avuto la meglio sul duo composto da Elia Rosi e Tommaso Adanti, i quali si sono trovati a disposizione due match point senza però riuscire a chiudere l’incontro al loro favore. In semifinale Spadoni e Zandri avevano avuto la meglio su Yari Bartoli e Enrico Cingolani; mentre Rosi e Adanti avevano regolato Giovanni Corinaldesi e Michele Federici. s.fr.