L’obiettivo, "Rifiuti zero" in città: "Riciclare, imperativo per i ragazzi"

I rifiuti che diventano una risorsa e non più un problema grazie "ad una mentalità differente che considera, come obiettivo principale, l’economica circolare". Lo ha annunciato ieri mattina l’assessora Maria Rosa Conti, alla presenza dell’onorevole Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei deputati; Daniele Antonozzi, presidente regionale "Marche a Rifiuti Zero" e Giuliana Ugolini di "Marche a Rifiuti Zero" locale durante la presentazione di Pesaro verso "Zero Waste", ovvero, zero rifiuti.

Parliamo di una serie di iniziative, ancora in corso di programmazione, e rivolte soprattutto ai giovani studenti, che porteranno Pesaro, entro il 2030, ad essere inclusa tra le città più virtuose d’Italia sotto il punto di vista ecologico-ambientale con progetti che rilanciano il riciclo di plastica, rifiuti organici e tessuti ma anche con la convinzione che "i primi passi debbano essere fatti proprio con le giovani generazioni – spiega Daniele Antonozzi -, insegnando loro il giusto riciclo dei rifiuti e dei materiali".

È sarà proprio questo il primo passo di Pesaro "Zero Waste" dei prossimi mesi a cui si aggiungeranno anche soluzioni che saranno in grado di coinvolgere più da vicino la cittadinanza, con pratiche in linea con le direttive europee sul riciclo dei rifiuti.

"Il nostro principale obiettivo sarà proprio quello di arrivare ad un livello di rifiuti zero – continua Ugolini -. Quindi, a considerare i rifiuti stessi come una risorsa infinita da poter continuamente utilizzare e riutilizzare". Sul fronte delle isole ecologiche, con i cassonetti intelligenti, continua la sperimentazione nelle vie del centro storico, parallelamente continuerà anche la raccolta porta a porta nei diversi quartieri della città che "risulta più in linea con le direttive europee in materia di economia circolare e riciclo dei rifiuti – spiega l’assessora all’Ambiente Conti -. Il percorso delle isole ecologiche, iniziato prima del mio mandato, era stato preso in accordo con i cittadini del centro per motivi di decoro pubblico, sacrificando anche qualche parcheggio".

Presente all’iniziativa "Zero Waste" anche l’onorevole Luana Zannella che, riguardo la discarica di Riceci, presentò due interrogazioni alla Camera sottolineando i "gravi danni alla salute che essa avrebbe creato alla cittadinanza. Stanno provando – aggiunge - a rovinare uno dei luoghi più significativi, dal punto di vista ambientale, e non solo, della Regione Marche. Il progetto, inoltre, andrebbe ad alterare un’economia già ben consolidata e legata all’agricoltura biologica che costituisce una potenzialità per il territorio in questione. Sono opache - continua - anche le scelte effettuate che hanno portato allo sviluppo di quel progetto, ancora poco chiaro – conclude Zannella -. Siamo di fronte all’ennesima iniziativa di gestione dei rifiuti che diventano occasione di business per i poteri che ne controllano il riciclo e tutto il ciclo di vita".

Inizieranno, comunque, già dai prossimi mesi di novembre e dicembre i primi passi per l’avvicinamento di Pesaro come città green che sia in grado di recuperare al meglio i rifiuti presenti in città attraverso un’economia circolare, ed il primo tassello che verrà messo in atto sarà proprio quello di includere, attraverso progetti specifici, i giovani studenti delle scuole di Pesaro e Vallefoglia, alla conoscenza dei rifiuti e delle mille vite che possono avere.