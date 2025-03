Chiuso il locale della movida urbinate: ecco perché

Urbino, 27 marzo 2025 – Stop al locale della movida urbinate del giovedì dello studente per le prossime due settimane, troppe liti e in qualche caso anche lesioni. Sono stati infatti disposti quindici giorni di stop da parte del Questore al disco club Enjoy di Urbino che si trova in via Bocca Trabaria Sud. E’ quanto stabilito con un provvedimento, notificato questa mattina da parte della questura, che ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale.

La decisione di ordine pubblico nasce a seguito di un’attività investigativa svolta dagli agenti della polizia e dai militari dell’arma dei carabinieri nel corso dell’ultimo periodo. In particolare, il locale è stato oggetto di numerosi interventi, che si sono verificati in occasione dei cosiddetti “giovedì universitari”. Il disco club Enjoy, infatti, è stato teatro di liti anche violente sia all’interno del locale che nelle immediate vicinanze. Alcune delle persone coinvolte hanno riportato anche alcune lesioni. Da qui la decisione di chiudere la discoteca per due settimane.