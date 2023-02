Locali e suolo pubblico, rivoluzione Possibile allargarsi ai seminterrati

Ieri a parte il colpo di coda con l’interpellanza allarmistica della consigliera Sperindei sul contestato (solo da alcuni) ampliamento dell’istituto zooprofilattico alla Torraccia, a tenere banco in Consiglio sono stati temi di urbanistica che danno possibilità alle attività economiche di ingrandirsi, ma senza consumare suolo. Come? Al rebus, ha risposto la delibera definitivamente approvata ieri dal Consiglio comunale. "Questa approvazione libera opportunità – conferma l’assessore Mila Della Dora –. Primo perché dà la possibilità alle attività economiche, nei centri storici che non hanno modo di mettere tavoli sulla via d’affaccio, di prevedere un ampliamento usando piani interrati e seminiterrati, a fronte dei necessari requisiti igienico sanitari. Pensiamo ad un bar che per ingrandirsi allestisca una taverna con tavoli e sedie...".

Di quanto potrà ampliarsi? "Per la superficie netta dell’attività economica. Quali altri opportunità libera la delibera passata ieri in Consiglio? "E’ passata la flessibilizzazione delle aree nate come industriali che a seguito della crisi del settore manifatturiero hanno capannoni in disuso. Viene introdotta la possibilità di realizzare in queste aree magazzino per deposito e logistica non necessariamente collegate all’attività produttiva . Teoricamente, Amazon a caccia di spazi per la propria logistica grazie alla delibera potrà affittare spazi di magazzino in esubero". Terzo elemento introdotto dalla delibera di ieri è stato l’obbligo di monetizzazione dei parcheggi qualora si ottenga la trasformazione in superficie abitabile di un sottotetto con una altezza media di 2,40 metri.

Sull’Istituto zooprofilattico, l’assessore Riccardo Pozzi, una volta per tutte: "Il laboratorio nasce per tutelare la salute dell’animale e dell’uomo. Chi acquista cibo ritiene che questo sia controllato dal punto di vista igienico sanitario. Il laboratorio svolge questa funzione di controllo. In tutta Italia, per una città è motivo di vanto, attrarre investimenti per la tutela della salute. Invece a Pesaro, è diventato motivo di preoccupazione per qualcuno, e strumentalizzato da altri". La questione dell’Istituto zooprofilattico è stato protagonista anche della mozione della maggioranza, bocciata dall’opposizione. In pratica la maggioranza ha chiesto l’impegno della giunta nel realizzare in Torraccia la serie di opere e servizi migliorativi emersi a seguito dell’incontro con il direttore dell’Istituto zooprofilattico. "La destra dice no alle migliorie per il quartiere Torraccia – ha commentato Mattioli (Pd) –. Ci accusano di “compensazione” , ma sono solo scuse"

Solidea Vitali Rosati