Locali sicuri con telecamere. Però costano

Il potenziamento della sicurezza nei locali pubblici e le novità introdotte dall’ultimo decreto del Ministero dell’Interno sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto lunedì scorso in Prefettura tra i rappresentanti di Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Apa e le Forze dell’ordine. È stato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ad illustrare i nuovi punti introdotti dalle "linee guida sulla prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica negli esercizi pubblici".

Tra questi, i principali, riguardano l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei locali, la garanzia di un’adeguata illuminazione in aggiunta a quella pubblica. Iniziative che miglioreranno la collaborazione con le forze dell’ordine, ma che saranno a carico degli esercenti, i quali però potranno aderire in via facoltativa.

Chi aderirà in cambio potrà ricevere dei vantaggi: qualora nel locale di un esercente "virtuoso" dovessero verificarsi dei disordini, quest’ultimo potrebbe evitare per esempio la sospensione o la revoca della licenza, visto che ha adottato i comportamenti previsti dalle linee guida. Ad essere coinvolti dal decreto sono i locali di somministrazione di alimenti e bevande, ma anche stabilimenti balneari e strutture ricettive. "Le associazioni di categoria hanno espresso la loro piena disponibilità a sottoscrivere un accordo territoriale finalizzato all’attuazione della direttiva ministeriale – spiega in una nota la Prefettura -. Inoltre, si sono impegnate a sensibilizzare i propri iscritti affinché le misure previste siano adottate con la massima efficacia".

Ad intervenire Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro: "Da sempre siamo dalla parte della tutela della sicurezza, per cui confermiamo la massima collaborazione – dice -. Nel decreto ci sono però alcuni punti che devono essere chiariti". Ippaso fa riferimento anche all’installazione dei sistemi di videosorveglianza e dell’implementazione dell’illuminazione fuori dai locali, interventi che sarebbero a carico dei gestori: "Auspichiamo che la Camera di Commercio regionale possa trovare dei fondi a disposizione, affinché non pesino solo sui gestori – dice Ippaso –. Altro tema da chiarire è quello della responsabilità dell’esercente perché si parla di responsabilità nella zona adiacente all’attività – dice – ma che cosa significa di preciso?". Durante l’incontro col Prefetto si è tornati inoltre su un tema caldo dell’estate: "Abbiamo parlato delle feste in spiaggia abusive. Siccome questi episodi si ripetono ogni anno, abbiamo ribadito al Prefetto che chi le organizza sia sanzionato".

Alice Muri