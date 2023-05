Locazioni brevi e senza intralci Pesaro, gli universitari trovano "Ma le famiglie restano al palo"

Pesaro è la città ideale per gli studenti universitari. La cultura non c’entra. Il motivo è di tipo immobiliare: i proprietari di case le offrono in affitto solo ai ragazzi provenienti da fuori città perché hanno il vantaggio di non fare storie rispetto alle famiglie: contratto transitorio di 9 mesi, da settembre fino a maggio, al massimo giugno, 300 euro a camera, interesse a tenerla bene altrimenti non potranno tornarci, canone concordato che comporta per il proprietario il 10 per cento di tasse, e nessun rischio per l’affitto. Gli studenti pagano di sicuro perché garantiscono i genitori. Dice Arianna dell’agenzia Trieste, accanto alla Palla di Pomodoro: "Sono vent’anni che vendo e affitto case. Non era mai successo che non avessimo appartamenti da affittare alle famiglie. Nessuno dei nostri clienti che un tempo mettevano sul mercato il proprio immobile per l’affitto alle famiglie, intende più farlo. Preferiscono i contratti transitori che hanno delle condizioni stringenti per esser accettati: il richiedente non deve essere residente a Pesaro, è tenuto a dimostrare di avere un’altra casa al momento della fine del contratto e deve spiegare il motivo per il quale ha bisogno della casa solo per 9 mesi. Condizioni che tagliano fuori le giovani coppie residenti a Pesaro, che non possono accedere a questo tipo di affitti. Dice Katia dell’agenzia Adriamar: "Le posso dire una cosa: da settembre abbiamo a disposizione almeno 30 appartamenti in centro e mare da affittare, ma ad una condizione: che siano solo affitti transitori fino a maggio, perché poi si lascia il posto al turista. Quindi, per un bilocale si chiedono 500 euro, per una casa più grande si arriva a 600 euro. E non si pensi che tutto questo riguardi solo Pesaro. Sappiamo che anche a Vallefoglia si fa fatica a trovare abitazioni da affittare alle famiglie. Ed è così anche a Fano. Quindi, il mercato si sta chiudendo alle famiglie e quelle poche che riescono a trovare devono avere il lavoro a tempo indeterminato e fidejussione bancarie". Ancora Arianna dell’agenzia Trieste: "Le immagini degli studenti universitari che hanno montato le tende a Milano e Torino perché non trovano case, qui a Pesaro non lo farebbero perché i privilegiati sono proprio loro mentre a montare le tende dovrebbero essere le famiglie. Serve una decisa politica di garanzie in favore del proprietario che voglia affittare per lungo tempo. Se l’inquilino non paga, non può ritrovarsi solo. In questo modo non affitta più".

ro.da.