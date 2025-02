L’occasione di buoni stipendi . Ma i giovani non ci sono

La fuga dei giovani. Un tema antico e tornato alla ribalta con l’arrivo della universita’ privata Link perche’ la meta’ dei giovani terminste le superiori lascia gli atenei marchigiani per andare nelle università del nord. Ora il problema se lo pone anche il candidato alla guida della regione,Matteo Ricci che rilancia il tema della grande fuga. "Tanti giovani fuggono dalle Marche, bisogna invertire il trend e spingere quelli che sono andati via a rientrare", dice l’europarlamentare che ha iniziato il suo tour che passa attraverso una sera a cena con le famiglie. Ricci dà anche le cifre: "I dati che riporta il Sole 24 ore sono emblematici, nel biennio 2022-2023 sono circa 1.000 i giovani che hanno lasciato le Marche".

Una situazione plastica arriva poi da Confindustria provinciale che ha appena varato un corso per "Tecnico per le infrastrutture ed impianti: tra progetti complessi e transizione ecologica”. Durata 24 mesi per un totale di 1800 ore. Dietro questo corso una serie di aziende molto conosciute come la Saipem, Renco e Techfem che offrono un posto sicuro "e con stipendi sopra la media" dice il direttore di Confindustria, Andrea Baroni. Che aggiunge però anche un particolare importante: "Una offerta formativa con posto garantito per cui pensavamo che arrivassero molte adesioni e quindi fare una selezione. Invece abbiamo faticato ad arrivare a quota 18 benche’ ci fosse una disponibilita’ anche per 25 giovani. Non riusciamo a capire il perchè ed abbiamo battuto non solo la costa ma anche l’entroterra".

"C’e’ un rifiuto da parte dei giovani – prosegue Baroni – anche davanti ad un impiego sicuro e ben retribuito, a svolgere mansioni teniche benche’ siano figure professionali ricercatissime". "E’ vero che tra i giovani non c’e’ piu’ il mito e la ricerca del posto fisso - continua ancora Baroni - ma credo che pesi non poco anche la famiglia con le sue aspettative. Ed una delle cose piu’ difficili per questo corso che teniamo a Fano e’ stato proprio convincere le famiglie. Speriamo che questo trend cambi ma per il momento va cosi’..."