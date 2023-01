Lockdown, che fine hanno fatto le multe? Siamo da record: le ha pagate solo l’8%

Che fine hanno fatto le multe ai furbetti del lockdown? A Pesaro, a quanto pare, sono state in larga parte accartocciate e lanciate nel cestino. Solo l’8% dei sanzionati – ovvero le persone che non indossavano la mascherina, non rispettavano il coprifuoco o il divieto di assembramento, il divieto di organizzare feste in luoghi chiusi con più di 40 persone, il divieto di spostarsi tra regioni o tra comuni a seconda delle misure restrittive in vigore, il divieto di consumare cibi e bevande nei locali a partire dalle 18 – avrebbero messo mano al portafoglio e pagato la multa. Un dato rilanciato dalla testata web "Il Post" dal quale emerge un certo senso di impunità che serpeggia nella città di Rossini. Soprattutto in confronto ad altre realtà, come messo in evidenza nell’articolo, tipo la regione del Friuli Venezia Giulia dove risulta che abbia pagato un multato su tre che è la stessa percentuale riscontrata a Reggio Emilia. Ancor più disciplinati a Prato dove uno su due ha tirato fuori i soldi e chiuso il conto per l’irregolarità contestata.

Si tratta di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 400 euro, ridotti a 280 euro se pagati entro cinque giorni, fino a un massimo di 3.000 euro. E vengono gestite al pari di un sorpasso vietato o un eccesso di velocità. Si possono quindi pagare entro cinque giorni con uno sconto del 30 per cento oppure si può fare ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Ma cosa succede se si sceglie di non pagare? A Pesaro c’è chi pensa che non succederà proprio nulla. "Un decreto di natura amministrativa – ha commentato l’avvocato Isabella Giampaoli, legale che assiste tanti no vax e cittadini che nel pieno del Covid si erano opposti alle limitazioni anti contagio – non può limitare la libertà personale. Pertanto ho fatto presente a tutti i miei clienti che dal mio punto di vista erano nulli e privi di efficacia. Di conseguenza anche le sanzioni imposte".

Ma in realtà lo Stato non sembrerebbe così disposto a chiudere neppure un occhio e tantomeno a far finire tutto a tarallucci e vino. Se non si paga, infatti, la Prefettura iscrive a ruolo le multe. Il che significa che produce un documento con cui certifica di avere un credito nei confronti della persona multata. L’iscrizione a ruolo viene presa in carico dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, azienda controllata dallo Stato, che in teoria può chiedere il pignoramento dei beni del trasgressore tra cui il blocco di un quinto dello stipendio. Le multe si prescrivono in cinque anni, ma basta l’invio di un sollecito per far allungare il tempo concesso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per riscuotere quanto dovuto. E a Pesaro, la Prefettura non si è affatto scordata dei trasgressori. Che non resteranno impuniti. Al momento giusto, infatti, manderà a battere cassa per avere il dovuto. Sempre che non entri in vigore la rottamazione delle cartelle esattoriali fino a mille euro. Ma anche questo è ancora tutto da vedere.

Elisabetta Rossi