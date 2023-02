"Loculi esauriti al cimitero di Ferretto". Fd’I denuncia

"Caro sindaco, la civiltà di un popolo si misura anche da come vengono onorati i defunti". Per Fratelli d’Italia di Fano è una battaglia di dignità quella che ieri ha iniziato a combattere con una lettera aperta inviata agli amministratori comunali in cui denunciano non solo la carenza di loculi al cimitero di Ferretto (foto), ma anche lo stato di degrado in cui più in generale versano i cimiteri cittadini. "Quello che sta accadendo al Cimitero di Ferretto, come purtroppo in altri cimiteri (Caminate, Carignano, Roncosambaccio, Sant’Andrea in Villis e RoscianoBellocchi) è inumano e inaccettabile - denunciano -. Molti nostri concittadini defunti sono rimasti giorni in attesa che si liberassero dei loculi oppure hanno dovuto essere per forza cremati per essere tumulati nelle tombe dei propri cari. Fano ha bisogno di nuovi spazi cimiteriali dove si possano inumare o cremare i defunti, per custodirli dignitosamente, visitarli e commemorarli. Prendersi cura dei corpi, custodirli, è compito primario di quanti sono preposti a servire la convivenza umana e a far crescere il bene comune in città".

Nello specifico Fratelli d’Italia, che si ripromette di portare la questione anche in consiglio comunale, si sofferma su Ferretto: "Tanti cittadini ci hanno chiesto di portare alla luce la vergognosa situazione che vive questo cimitero rurale dove nel 2016 è stato fatto un intervento di risistemazione con 54mila euro, ma nessun altro intervento è stato realizzato o programmato" benché nel frattempo le statistiche siano cambiate a causa del "tragico periodo del Covid che ha portato via tanti anziani". Non ci sono più loculi disponibili ma allo stesso tempo "ci sono tanti spazi che potrebbero essere ristrutturati e messi nella disponibilità dei cittadini, perché non si interviene?"

ti.pe.