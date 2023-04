Lode a Serpieri, scienziato umanista

di Nicola Petricca

Dopo Raffaello Sanzio e Federico da Montefeltro, Urbino celebra un altro illustre protagonista del proprio passato: nel 2023-24 toccherà a Padre Alessandro Serpieri, scienziato umanista, nato il 31 ottobre 1823, a San Giovanni in Marignano, ma a lungo vissuto qui, dove svolse la maggior parte del proprio lavoro e fu docente sia del Collegio dei Padri Scolopi, sia dell’Ateneo, di lui, quest’anno, cade il bicentenario della nascita.

Proprio all’Università Carlo Bo, ieri sono state presentate le prime iniziative delle celebrazioni: "Oggi si parla spesso di multidisciplinarietà, ma Serpieri, trattando fisica, meteorologia, botanica, sismologia e astronomia, fu un docente e ricercatore multidisciplinare ante litteram - commenta il magnifico rettore, Giorgio Calcagnini -. Queste celebrazioni vogliono evidenziare l’attualità della sua opera, dando l’opportunità di fare il punto sulle ricerche che condusse e anticipando la realizzazione di un centro studi su di lui, in cui raccogliere materiale che lo riguardi".

Le celebrazioni coinvolgeranno diverse città, da Urbino a Pesaro, da San Giovanni in Marignano a Rimini, da Bologna a Firenze, tutte confluite in un comitato nazionaleche conta 22 membri, attraverso dei rappresentanti: "Ci sono membri del mondo accademico e di aziende locali, sindaci e non solo - spiega Piero Paolucci, ricercatore dell’Osservatorio meteorologico Serpieri, che dallo scienziato prende il nome, e segretario del comitato -. Il 2023 era l’anno giusto per rilanciare la figura di Serpieri, che racconteremo attraverso giornate suddivise in base ai suoi ambiti di ricerca. La prima, ’Dall’astronomia osservativa di Padre Serpieri alla scoperta di altri pianeti’, sarà il prossimo giovedì 6 aprile alle 16:30, al Collegio Raffaello. Il 5 maggio andremo a Pesaro, alle 10, a Villa Caprile, per parlare di ’Padre Alessandro Serpieri precursore della moderna fenologia’. Infine, il 29 maggio si tornerà al Collegio Raffaello per l’incontro ’Padre Alessandro Serpieri educatore. Nel solco delle Scuole Pie verso la modernità’. A seguire, proiezione del documentario ’Padre Ernesto Balducci: una voce profetica’, di Giorgio Tabanelli, al Cinema Nuova luce. Poi, riprenderemo in autunno e proseguiremo nel 2024. Intanto abbiamo lanciato il sito dedicato, www.uniurb.itserpieri200, e un primo contributo, con una pubblicazione di Cesarino Balsamini. Intendiamo realizzare anche un documentario e uno spettacolo teatrale".

Protagonista a ottobre sarà San Giovanni in Marignano: il sindaco della cittadina romagnola vicina al nostro confine, Daniele Morelli parla dell’importanza "di far conoscere anche agli studenti l’operato di Serpieri. Siamo lusingati ed emozionati del coinvolgimento nelle celebrazioni". A Rimini, come spiega Nadia Bizzocchi, direttrice della Biblioteca civica Gambalunga, "si stanno preparando due pomeriggi in cui racconteremo la famiglia di Serpieri nel contesto della Rimini ottocentesca e la figura del Serpieri scienziato, coinvolgendo anche il Liceo scientifico". Secondo il vicesindaco di Urbino, Marianna Vetri, "la composizione del comitato è solo un punto d’inizio. La complessità che possiamo raccontare attraverso Serpieri è molto attuale e che siano coinvolte diverse fasce d’età è fondamentale".