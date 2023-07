L’odissea infinita se si rompe la carrozzella

"Sos piattaforma solidale": quello della mobilità è un problema che ricorre ampiamente. A stretto giro di posta, a chiamare il presidente della rete composta da associazioni e realtà del terzo settore a tutela della vita autonoma e indipendente, Massimo Domenicucci, sono state due persone – un trentenne e una giovane di 26 anni – alle prese, ognuno, con la propria carrozzina e la burocrazia. Entrambi, per ragioni diverse, sono preoccupati. Lui è bloccato in casa da dieci giorni perché è in attesa di una firma che autorizzi il drive che renda motorizzabile la sua carrozzina. Lei stava per spendere 300 euro per aggiustare la sua carrozzella, quando Domenicucci l’ha stoppata ricordandole che il suo presidio, essendo stato dato dal sistema sanitario nazionale, ha la copertura totale: "E’ necessario chiamare in Ast, l’ufficio protesi al numero 0721 424513 – le ha detto Domenicucci –: il pubblico ha dato in appalto la riparazione dei presidi per cui l’assistito non deve affrontare spese".

Più complicata l’istanza dell’uomo. "Con l’autorizzazione sanitaria – spiega Domenicucci – la trasformazione è gratuita per l’utente e fa molta differenza. Infatti con la carrozzina motorizzata la persona non deve sempre dipendere dagli impegni di qualcun’altro perché può andare ovunque in modo autonomo. Del resto si tratta di persone che tra assegno di invalidità e accompagno possono contare sui 900 euro al mese. Insomma, si combatte per far quadrare i conti e ogni spesa incide sull’equilibrio generale. Purtroppo, è fisiologico che d’estate anche gli uffici viaggino a scartamento ridotto per carenza di personale: basterebbe una firma per fare il lavoro. Proverò a sentire negli uffici se l’istanza sta procedendo".

s. v. r.