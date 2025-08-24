L’officina dell’armonia. In scena a passi di danza

Cinque spettacoli in abbonamento e tre fuori abbonamento per la stagione di danza 2025/26 al Teatro Rossini e al Teatro Sperimentale. "Proposte – spiega Gilberto Santini direttore di AMAT, che insieme al Comune di Pesaro organizza la stagione – all’insegna della grande varietà con l’intento di divertire il pubblico che negli anni ha sviluppato una cultura della danza. Un percorso che si è evoluto anche grazie alle residenze artistiche: una grande officina che trova nella stagione il suo consolidamento".

La stagione in abbonamento si svolge al Teatro Rossini. Inaugura il cartellone il 31 ottobre Una noche con Sergio Bernal, considerato il “re del flamenco“ ma già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna. Musica dal vivo e danzatori incredibili per restituire la gioia di vedere un ballerino di questa forza e bellezza impegnato in una serata di gala che vedrà una Morte del Cigno eseguita da un uomo, cosa che non accade molto spesso. Si prosegue con un progetto dedicato a danzatori italiani di seconda generazione afrodiscendenti: Descendants è il nome della compagnia in prepotente ascesa, che racconterà in Nyumbani (in scena il 14 novembre) con il loro stile di danza, che mescola tradizione africana e Urban, le inquietudini di questo tempo.

Il 6 dicembre è la volta di Aterballetto, in un trittico di proposte all’insegna della grande coreografia italiana ed internazionale. Solo Echo invoca l’inverno; Reconciliatio è un delicato passo a due femminile ispirato alla lettura dell’Apocalisse; un affresco di travolgente vitalità è Glory Hall di Diego Tortelli. Adriano Bolognino, giovane coreografo in forte ascesa, firma White Room, lo spettacolo che ha vinto l’Oscar della danza italiana (13 febbraio).

La stagione in abbonamento si chiude il 29 marzo con Prélude della compagnia francese Accrorap, una delle compagnie più importanti di danza hip hop, usata come linguaggio che ha una sua capacità di raccontare. La prima delle proposte fuori abbonamento (12 ottobre al Teatro Sperimentale) è Bambu. Danze contemporanee dal continente africano che presenta tre assoli selezionati da un gruppo di programmatori italiani, tra i quali Gilberto Santini. Le feste di fine anno si celebrano il 27 dicembre al Teatro Rossini con Romeo e Giulietta del Balletto di Milano sulle note di Cajkovskij.

Il 16 maggio si rinnova l’appuntamento con Pesaro Danza Focus una vera e propria festa della danza che tocca vari luoghi della città. "Sono otto anni – sottolinea l’assessore alla Cultura Daniele Vimini – che Pesaro ha una stagione di danza compiuta con proposte sempre più ricche e articolate. Sono tante le scuole di danza che creano una massa critica importante anche in termini di qualità di pubblico. Una stagione significativa perché fatta di residenze, di progetti di rete, che con Amat giungono a Pesaro, di ritorni importanti come quello di Aterballeto e anche il momento conclusivo, sempre molto atteso".

Vendita nuovi abbonamenti dal 28 settembre al Teatro Rossini e su www.vivaticket.com.Info: www.amatmarche.net.

Maria Rita Tonti