L’Officina, uno spazio per i giovani. Oggi l’atteso taglio del nastro

Si inaugura oggi alle 15,30 l’’Officina di Lucrezia’, un edificio completamente recuperato dall’amministrazione comunale per farne uno spazio di socialità, dove ci si possa connettere, condividere, divertire. Un ambiente dedicato alla conoscenza, all’educazione, alla formazione. Un luogo in cui far nascere idee, promuovere iniziative e creare progetti. "L’’Officina di Lucrezia’ (che sarà affiancata da uno spazio analogo anche nel capoluogo, ndr) è il risultato di un investimento di circa 500mila euro - spiega il sindaco Enrico Rossi -, un sogno che già accarezzavo quand’ero assessore alle politiche giovanili e che oggi diventa una realtà tangibile. Questo progetto riflette la forte determinazione dell’amministrazione a lasciare segni indelebili per i prossimi decenni nella piena disponibilità di tutta la comunità, in modo particolare per coloro che rappresenteranno la spina dorsale del nostro territorio".

L’inaugurazione sarà accompagnata da una serie di attività, che si svolgeranno sia questo pomeriggio che domani. Oggi sono in programma due laboratori dedicati ai giovanissimi con doppia fascia oraria: ‘Designer in Erba: Divertiamoci a Creare Soluzioni’ (ore 16,15 e 17,45) per bambini dai 5 e ai 9 anni e i loro genitori; e ‘Musicista o matematico? Semplice, finché c’è matematica c’è musica’ (ore 16,15 e 17,30) per ragazzi tra i 9 e i 14 anni. Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a cartocetogiovani@gmail.com. Sempre per oggi è prevista un’esposizione dedicata all’educazione civica curata dagli studenti di scuola primaria e secondaria e la presenza del Ludobus. Domani, dalle 16, festa per ragazzi con Dj set.

s.fr.