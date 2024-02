Logan annuncia il ritiro. La Givova prende Blakes

PESARO

Il mistero è svelato, David Logan si ritira. Lo ha annunciato ieri sulla pagina del suo procuratore: "A questo punto della mia carriera penso di aver fatto ogni cosa che potevo nel gioco del basket. Ringrazio mia moglie e i miei figli per avermi supportato durante questi anni, voglio ringraziare il mio agente e ogni squadra di cui sono stato parte. Spesso, quando pensi a alla fine di qualcosa sei all’inizio di qualcos’altro. Mi ritiro dal gioco che amo". Una decisione che Logan aveva già preso all’inizio di questo campionato, ma decisamente inaspettata all’inizio di febbraio. Scafati, comunque, non ha perso tempo e soprattutto non si è persa d’animo prendendo al volo Gerry Blakes, in uscita da Pistoia. Non dovrebbe avere problemi a tesserarlo in tempo per domenica.